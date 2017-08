RIEDEL AWARD 2017: selezioni in corso

Rivolto a designer under 30, anche quest’anno il Riedel Award ha coinvolto giovani artisti di tutto il mondo i cui elaborati in vetro – quest’anno ne sono stati ricevuti circa 80 – verranno esaminati il prossimo 28 agosto, presso la sede dell’Istituto, dalla commissione tecnica composta da Rosa Barovier (storica del vetro), Sandro Franchini (Cancelliere Emerito dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti), Chiara Squarcina (Responsabile del Museo del Vetro di Murano), Stefanie Kubanek (designer tedesca presso KubanekDesign+) e presieduta da Georg J. Riedel, 10ª generazione dell’azienda di famiglia.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella serata di mercoledì 13 settembre 2017 a Venezia presso l’Istituto Veneto nella sede di palazzo Franchetti, in concomitanza con la consegna del Premio Glass in Venice. Oltre all’esposizione per un mese a Palazzo Loredan, sede storica dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, delle opere dei tre finalisti che verranno selezionati a fine agosto (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00, ingresso gratuito), il primo classificato del Riedel Award riceverà anche una somma pari a 10.000 Euro e un accordo di royalty per il progetto vincitore che verrà messo in produzione.

Ma non è tutto. Quest’anno i due riconoscimenti si inseriscono a loro volta in un nuovo importante appuntamento dedicato al vetro, risorsa artistica e produttiva per cui la città lagunare è rinomata a livello globale: dal 10 al 17 settembre 2017 si terrà The Venice Glass Week, un vero e proprio festival internazionale dedicato all’arte vetraria con particolare riguardo a quella muranese, per celebrare e rilanciare l’arte del fuoco. L’iniziativa è promossa da tre delle principali istituzioni culturali veneziane che da anni lavorano sul tema: Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dal il Consorzio Promovetro Murano, la più importante realtà associativa di settore e gestore del marchio della Regione del Veneto Vetro Artistico® Murano. The Venice Glass Week proporrà, nell’arco di un’intera settimana – dal 10 al 17 settembre 2017 – mostre, convegni, seminari, attività didattiche, proiezioni, feste, fornaci aperte e altre interessanti manifestazioni.

Per maggiori informazioni sui progetto Riedel Award e Glass In venice, consultare il sito www.glassinvenice.it/premi/riedel-premio.