Valigia perfetta: come evitare stress e ansie

La partenza è ormai imminente e, come ogni anno, si ripresenta il solito dilemma: preparare la valigia! Riuscire a far entrare in un piccolo spazio tutto ciò che ci serve, senza dimenticare nulla di importante, non è cosa facile. Per limitare le ansie e lo stress da bagaglio, Regali.it ha deciso di dare qualche piccolo consiglio.

Fare una lista scritta di ciò che può servire

Scrivere tutto nero su bianco può aiutarci ad organizzare le idee. Quali sono i programmi per la settimana? Che attività andremo a svolgere? Di cosa avremo bisogno? Scrivete tutto su un taccuino , vi fornirà le giuste linee guida per organizzare i pensieri. Una volta fatta, conservate la lista anche per i futuri viaggi, con qualche adattamento alla nuova destinazione, continuerà ad essere un ottimo vademecum per i bagagli.

2. Organizzare gli spazi all’interno della valigia

Guardando la valigia vuota, dovete immaginarla come composta da tanti scomparti, in ognuno dei quali andare a riporre una determinata cosa. Iniziate con le scarpe, che sono la cosa che occupa più spazio, poi procedete con il resto in modo ordinato. Un aiuto può arrivare dagli organizer da viaggio , set di bustine leggerissime (non ruberanno spazio al resto!), che potrete usare per suddividere le cose, magari in una il set da bagno, in un’altra i costumi, in un’altra ancora gli accessori…

3. Outfit perfetto

Il trucco è il più vecchio del mondo: i capi bonus! Quelli versatili in grado di adattarsi ad ogni occasione, come un leggins o un pantalone nero, un abitino semplice, perfetto sia di giorno, sia di sera se impreziosito con i giusti accessori. Privilegiate i capi alti, portando una selezione (non troppo ampia!) di magliette, tutte abbinabili allo stesso pantalone e gonna. Per gli uomini, se prevedete serate eleganti, non dimenticate di portare una cravatta scura, che riporrete in un porta cravatta , grazie al morbido materiale in pelle, permette di conservare le cravatte senza sgualcirle e senza rubare spazio in valigia.

4. Occhio agli spazi vuoti!

Sembra assurdo, ma spesso anche la valigia che sembra più piena presenta degli spazi vuoti non sfruttati. Dopo aver messo le cose più ingombranti (le prime a dover essere posizionate) fermatevi a guardare il vostro bagaglio per controllare eventuali “buchi”, se ci sono, riempiteli con tutto ciò che può essere arrotolato senza sgualcirsi, come costumi e calzini.

5. Make up

No, non vi servirà l’intera trousse in vacanza, ma solo pochissime cose. Lasciate a casa il fondotinta e lasciate respirare la pelle. In vacanza l’aria aperta, il relax, i ritmi più distesi ed il piacere di fare ciò che si ama renderà la pelle più distesa e luminosa, sarete più belle anche acqua e sapone. Mettete nel beauty solo mascara, matita nera, rossetto, correttore per occhiaie e due ombretti dai toni neutri, uno più scuro e l’altro luminoso, che potranno adattarsi ad ogni look. Riponete il tutto in una piccola pochette e chiudetela con cura, per evitare che i trucchi si sparpaglino qua e là, rovinandosi o macchiando qualcosa.

6. Kit di pronto soccorso

Non è necessario pensare al peggio, ma portare con sé disinfettante, cerotti qualche farmaco di emergenza non è una cattiva idea. Anche avere a portata di mano antidolorifici per eventuali mal di testa, o farmaci per intervenire in caso di disturbi intestinali, o creme per eritemi solari e punture di insetti, talvolta può salvare la vacanza! Anche un portadocumenti nel quale riporre tutto in ordine e a portata di mano può essere considerato un ottimo strumento di pronto soccorso in alcune circostanze!

7. In caso di viaggi all’estero, adattatori e kit viaggio

Se partite verso paesi esteri, informatevi per tempo sulla necessità di acquistare un adattatore da viaggio universale, o rischierete di veder spengersi più o meno lentamente tutti i vostri device.





Potrebbe interessarti anche: