Le emissioni nocive minacciano la sopravvivenza

La sopravvivenza di parte della popolazione mondiale potrà essere minacciata dalla malnutrizione causata delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall’uomo.

I livelli di anidride carbonica in aumento potrebbero, infatti, avere un effetto collaterale inaspettato sulle colture alimentari, diminuendo le sostanze nutritive fondamentali.

Circa 150 milioni di persone a livello mondiale potranno essere a rischio di carenza di proteine ​​entro il 2050 a causa di un aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera, ha sostenuto un nuovo studio.

Uno studio del 2014 aveva già mostrato che i livelli più alti di anidride carbonica nell’atmosfera minacciano il contenuto di proteine, ferro e zinco, in riso, grano, piselli e altre colture alimentari.

Samuel Myers, ricercatore nella Harvard School of Public Health, con i suoi colleghi ha voluto, poi, quantificare ciò che questi cambiamenti potrebbero significare per le persone di tutto il mondo.

Per fare questo, ha costruito un database elencando il “consumo pro capite di 225 alimenti in 152 diversi paesi”.

Il lavoro ha evidenziato le differenze nelle diete in ogni paese, in base all’età e al sesso.

Lo studio pubblicato su ‘Environmental Health Perspectives’ aveva stimato che le diminuzioni previste del contenuto proteico delle colture alimentari potranno mettere circa 150 milioni di persone in più a rischio di carenza di proteine, ​​entro il 2050.

Il grano e il riso non hanno un alto contenuto di proteine, ma quasi tre quarti della popolazione mondiale usa questi due raccolti come “fonti di proteine ​​primarie”, come dice lo studio, sulla base dei dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

E così, qualsiasi riduzione delle proteine ​​contenute in queste colture potrà causare problemi sanitari, in particolare alle persone più povere dei paesi a basso reddito.

Diciotto paesi dell’Asia e dell’Africa, tra cui India, Bangladesh, Turchia, Egitto, Iran e Iraq, potrebbero risultare carenti di proteine, in futuro.

La carenza di proteine ​​provoca basso peso alla nascita, problemi di crescita e altri problemi che influenzano la salute generale e il benessere.

Se i livelli di CO2 continuano a salire come previsto, le popolazioni di 18 paesi potrebbero perdere oltre il 5 per cento delle loro proteine ​​dietetiche entro il 2050 a causa di una diminuzione del valore nutrizionale di riso, grano e altre colture fondamentali, hanno detto i ricercatori di Harvard.

Entro il 2050, le concentrazioni più elevate di CO2 diminuiranno il contenuto proteico dell’orzo del 14,6 per cento, del riso del 7,6 per cento, del grano del 7,8 per cento e delle patate del 6,4 per cento,

Lo studio di Harvard evidenzia l’urgenza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

