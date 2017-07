Golf, settembre sul green in Repubblica Dominicana

La Repubblica Dominicana conta sul proprio territorio circa 30 green e 7 campi con 86 buche vista mare che le sono valsi il primato di destinazione top nei Caraibi per la pratica del golf. Tanti gli eventi, che attireranno professionisti e semplici appassionati, in calendario il prossimo settembre tra i quali spiccano il Casa de Campo Open e il Dominican Republic Golf Travel Exchange 2017.

La quarta edizione del Dominican Republic Golf Travel Exchange 2017, una piattaforma professionale che si propone di promuovere la Repubblica Dominicana come meta top per il turismo golfistico, si terrà dal 10 al 14 settembre presso Secret Cap Cana Resort & Spa, situato nella località di Cap Cana, a Punta Cana. L’hotel è il luogo ideale per trascorrere una vacanza unica e indimenticabile. Questa struttura per soli adulti rappresenta l’epitome del lusso nella zona e vanta due celebri campi da golf, entrambi progettati dal famoso golfista Jack Nicklaus.

Il resort Casa de Campo a La Romana – sulla costa sud-est – ha avuto il merito di far sì che la Repubblica Dominicana venisse inserita nella mappa del Golf Mondiale e dal 13 al 17 settembre sarà protagonista della 36esima edizione dell’omonimo torneo, Casa de Campo Open, che si svolgerà sui green di Teeth of Dog e Dye Fore, progettati dal celebre architetto Pete Dye, dove verranno riuniti golfisti locali e internazionali. Nel corso delle passate edizioni, hanno preso parte alla competizione atleti provenienti da Stati Uniti, Aruba, Francia, Canada, Puerto Rico e Australia. Inoltre, ogni venerdì fino al 22 dicembre Casa de Campo organizza la Night Golf Party in cui si ha la possibilità di trascorrere una serata all’aperto tra partite di golf notturne. Palline a LED multi color riempiranno il cielo imbrunito, mentre musica, bevande, barbecue e animazione concorreranno a rendere questa esperienza davvero divertente.

Chi preferisce un cambio di scenario, può prendere parte – dal 15 al 17 settembre – al sesto torneo indetto dal The Lakes Barceló Golf Course: sviluppato su un terreno in cui 25 laghi sono incastonati all’interno di una foresta di mangrovie, questo green è uno dei 12 campi non direttamente affacciati sul mare della Repubblica Dominicana ed è all’interno del Barceló Bávaro Palace. Tra i migliori cinque stelle a Punta Cana, il resort è situato accanto a una delle 10 spiagge più spettacolari del mondo, Playa Bávaro e offre una moltitudine di opzioni per i propri ospiti: qui è possibile dedicarsi a sport acquatici come immersioni subacquee, snorkeling, kayak o windsurf, ma anche rilassarsi in una spa esclusiva, intrattenersi nelle serate animate o ballare in discoteca fino a notte fonda.



