Il moderato consumo di alcol contrasta il diabete

Bere per oltre tre-quattro giorni ogni settimana una bevanda alcolica può ridurre il rischio di sviluppare il diabete, secondo un nuovo studio fatto dai ricercatori dell’Università della Danimarca del Sud.

Studi precedenti già avevano suggerito che il consumo moderato di alcool è associato con un rischio più basso di diabete rispetto al non consumo di alcol, negli uomini e nelle donne, in un contesto in cui il consumo pesante di alcol è associato a un rischio di diabete maggiore o uguale a quello degli astemi.

Per il nuovo studio sono stati utilizzati i dati di circa 70.551 cittadini danesi di 18 anni e oltre, che avevano completato un questionario sulle loro abitudini di vita.

Gli scienziati hanno scoperto che le persone che consumavano moderate quantità di alcol erano a più basso rischio di sviluppare il diabete.

Gli uomini che consumavano 14 bicchieri di bevande alcoliche alla settimana avevano un rischio più basso del 43 per cento di sviluppare il diabete rispetto a coloro che non bevevano alcool. Invece, le donne che consumavano nove bicchieri di bevande alcoliche alla settimana avevano avuto un rischio più basso del 58 per cento di sviluppare il diabete, rispetto alle donne che non avevano bevuto affatto.

Il consumo di alcol per 3-4 giorni alla settimana corrispondeva a un più basso rischio di diabete del 27 per cento negli uomini e al 32 per cento nelle donne, rispetto alle persone che avevano bevuto meno di un giorno alla settimana.

Per quanto riguarda il tipo di bevanda, l’assunzione moderata di vino era associata con un rischio più basso di diabete, in conformità con gli studi precedenti.

I ricercatori suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto all’effetto benefico che i polifenoli del vino hanno sulla gestione dello zucchero nel sangue, con il vino rosso, in particolare, che ha un potenziale impatto protettivo.

Gli uomini e le donne dello studio, che invece avevano consumato sette o più bevande di vino a settimana avevano avuto un 25-30 per cento più basso rischio di diabete rispetto a quelli che avevano bevuto meno di un bicchiere di vino a settimana. Consumare tra una e sei birre a settimana invece aveva prodotto un 21 per cento più basso rischio di diabete negli uomini, rispetto a quelli che bevevano meno di una birra a settimana, mentre la birra non era associata con il minor rischio di diabete nelle donne.

