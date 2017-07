Madonna e i fuochi di Saint-Tropez

Come ogni anno, per sostenere la protezione ambientale, il bel mondo dello showbiz americano si è riunito a Saint-Tropez per una serata di gala organizzata da Leonardo DiCaprio.

Tra gli ospiti, c’era Madonna che ha colto l’occasione per interpretare alcuni motivi come “Ray Of Light”, “Open Your Heart” et “La Isla Bonita”.

E dopo la sua performance, la cantante ha voluto condividere il suo entusiasmo sui social network, senza realmente pensare alla situazione del sud-est della Francia.

“E’ stato un fuoco stasera a Saint-Tropez!”, ha tweettato la star, forse non consapevole degli incendi che hanno devastato e ancora tengono in scacco la regione del Var, in Francia.

“Infatti, anche il Var era in fiamme”, ha risposto un utente di Twitter pubblicando un video con un vero e proprio rogo.

Da giorni le fiamme stanno divorando migliaia di ettari di terreno nella costa mediterranea francese e in Corsica.

Leonardo DiCaprio, da parte sua, ha invitato gli amici benefattori alla quarta edizione della annuale serata di gala e asta, che si è svolta il 26 luglio a St. Tropez, in Francia.

I fondi raccolti da questa iniziativa sono devoluti alle attività della fondazione che porta il nome dell’attore e si occupa di progetti per la salvaguardia ambientale,

