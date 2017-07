Modena batte Pescara negli sfratti

Solo Affitti traccia una mappa dei capoluoghi con più alta incidenza di sfratti. Oristano è la provincia dove la situazione è peggiorata di più nell’ultimo biennio.

Nel 2016 Modena è stata la provincia con la più alta incidenza di sfratti (1 ogni 172 famiglie residenti), seguita da Barletta-Andria-Trani (1/181 famiglie) e Pescara (1/219), mentre Oristano è quella dove nell’ultimo biennio la situazione è peggiorata di più: da uno sfratto ogni 1.825 famiglie a 1 ogni 498. È quanto emerge da un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nelle locazioni con 340 in agenzie (40 in Spagna), che ha incrociato i dati del Ministero degli Interni sugli sfratti del 2016 con quelli del 2014.

“Nonostante quello degli sfratti resti un fenomeno importante – spiega Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti – la nostra analisi evidenzia una riduzione del loro numero: nel 2014 in Italia si rilevava uno sfratto ogni 334 famiglie, nel 2016 siamo scesi a 1 ogni 419. Questa riduzione è stata favorita innanzitutto dal superamento della fase più acuta della crisi economica, che aveva comportato la perdita del posto di lavoro per moltissimi inquilini. Al miglioramento ha senz’altro contribuito anche la più attenta selezione degli inquilini da parte delle agenzie e dei locatori, ormai consapevoli di quanto il fenomeno della morosità sia diventato diffuso. Consapevolezza che ha determinato il crescente ricorso da parte dei proprietari a strumenti innovativi di garanzia dell’affitto, come ad esempio il nostro pacchetto assicurativo Affitto Sicuro, che ormai includiamo di base in tutti i nostri contratti. Infine, a contenere ulteriormente l’incidenza degli sfratti – conclude Spronelli – potrebbe aver contribuito il maggiore utilizzo dei contratti a canone concordato, che, grazie ai prezzi calmierati, riduce il peso dell’affitto sul bilancio familiare”.

Nella graduatoria nazionale, Solo Affitti ha rilevato un numero elevato degli sfratti anche a Imperia (1 ogni 234 famiglie), che si posiziona al quarto posto precedendo Prato (1/237), Torino (1/241) e Cosenza, dove vi è stato uno sfratto ogni 251 famiglie. Le tre province più virtuose sono Nuoro (1/3.802), Crotone (1/3.257) e Catanzaro (1/3.149). La situazione è tranquilla anche a Caltanissetta, Enna, Isernia e Belluno.

L’analisi di Solo Affitti compara la graduatoria 2016 dell’incidenza sfratti con quella del 2014 (anno record per gli sfratti emessi), evidenziando quali province abbiano registrato i miglioramenti e i peggioramenti più consistenti. Nonostante il generale miglioramento registrato nell’ultimo biennio, il fenomeno degli sfratti resta un’importante criticità nel nostro paese, con un andamento molto altalenante nelle diverse province.

Oristano perde più posti (28) nella graduatoria dell’incidenza degli sfratti (1 ogni 498 famiglie). Sono 24 sono le posizioni perse dalle province di Massa Carrara (1/358) e Viterbo (1/418) rispetto alla classifica di 2 anni fa. Ancona (1/326) riscontra un andamento negativo di 22 posizioni nel biennio, seguita da La Spezia (1/336), che perde 19 posizioni.

La provincia in cui la situazione appare migliorata maggiormente rispetto al 2014 è Brindisi (1/622), che compie un balzo in avanti di 32 posizioni in classifica. Seguono Terni (1/491), che scavalca 27 province e Pisa (1/403) che migliora di 16 posizioni. Situazione positiva anche a Vercelli (1/387) e Trapani (1/739), che guadagnano 14 posti nella graduatoria dell’incidenza sfratti.

Pos. Province con maggiore incidenza sfratti 1 sfratto / famiglie 2016 Pos. Province con minore incidenza sfratti 1 sfratto / famiglie 2016 1° Modena 172 79° Matera 1.068 2° Barletta-Andria-Trani 181 80° Campobasso 1.102 3° Pescara 219 81° Benevento 1.342 4° Imperia 234 82° Belluno 1.653 5° Prato 237 83° Isernia 1.738 6° Torino 241 84° Enna 2.249 7° Cosenza 251 85° Caltanissetta 2.568 8° Rimini 276 86° Catanzaro 3.149 9° Monza-Brianza 286 87° Crotone 3.257 10° Avellino 291 88° Nuoro 3.802 Rielaborazione Solo Affitti su dati del Ministero degli interni. Analisi condotta sulle 88 province con dati completi per gli anni 2014 e 2016; escluse dall’analisi le province di: Alessandria, Bari, Bologna, Caserta, Catania, Foggia, Messina, Napoli, Padova, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Savona, Taranto, Trieste, Venezia, Vibo Valentia

Provincedove l’incidenza sfratti è peggiorata di più Posizione nella graduatoria 2014 dell’incidenza sfratti Posizione nella graduatoria 2016 dell’incidenza sfratti Peggioramento nella graduatoria tra il 2014 e il 2016 Oristano 83° 55° – 28 posizioni Massa Carrara 49° 25° – 24 posizioni Viterbo 63° 39° – 24 posizioni Ancona 40° 18° – 22 posizioni La Spezia 41° 22° – 19 posizioni Rielaborazione Solo Affitti su dati del Ministero degli interni. Analisi condotta sulle 88 province con dati completi per gli anni 2014 e 2016; escluse dall’analisi le province di: Alessandria, Bari, Bologna, Caserta, Catania, Foggia, Messina, Napoli, Padova, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Savona, Taranto, Trieste, Venezia, Vibo Valentia

Provincedove l’incidenza sfratti è migliorata di più Posizione nella graduatoria 2014 dell’incidenza sfratti Posizione nella graduatoria 2016 dell’incidenza sfratti Miglioramento nella graduatoria tra il 2014 e il 2016 Brindisi 32° 64° +32 posizioni Terni 26° 53° +27 posizioni Pisa 19° 35° +16 posizioni Vercelli 18° 32° +14 posizioni Trapani 57° 71° +14 posizioni Rielaborazione Solo Affitti su dati del Ministero degli interni. Analisi condotta sulle 88 province con dati completi per gli anni 2014 e 2016; escluse dall’analisi le province di: Alessandria, Bari, Bologna, Caserta, Catania, Foggia, Messina, Napoli, Padova, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Savona, Taranto, Trieste, Venezia, Vibo Valentia

