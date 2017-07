Cous couscome a Marrakech

Preparazione

1 ora e mezza

Cottura

50 minuti

Dosi

4-6 persone

Ingredienti

½ kg di cous cous

1 cipolla

3 zucchine

3 carote

3 melanzane

1 bustina di zafferano

1 chicchiaio di zenzero

1 cucchiaio di paprika

1 cucchiaio di sale

3 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di olio di semi di arachide

1 cucchiaio di burro

acqua

Istruzioni:

Condimento per il cous cous

Tagliare tutte le verdure e la cipolla.

Per prima cosa prendere la cipolla e le carote e metterle in una casseruola, aggiungere l’olio (1 cucchiaio di olio d’oliva e due di olio di semi di arachide), il sale, lo zenzero, la paprika e lo zafferano.

Una volta che le carote hanno assorbito l’olio e le spezie, aggiungere le zucchine e le melanzane.

Cuocere a fuoco medio per 5 minuti, dopodiché aggiungere l’acqua calda. Lasciar cuocere per 25 minuti (l’acqua non deve risultare in eccesso). Aggiungere il burro appena prima di servire.

Preparazione del cous cous

Mettere il cous cous in una terrina. Aggiungere due cucchiai di olio d’oliva e mescolare con le mani per un minuto. Cuocere a bagnomaria per qualche minuto.

Servire il cous cous in un piatto da portata disponendolo a piramide e mettendo le verdure in cima.

