Sapori e corsi di cucina a Marrakech

Chi desidera scoprire il lato più autentico di Marrakech, non può prescindere dall’avventurarsi in un viaggio tra i suoi sapori: profumi inebrianti, aromi decisi e colori vivaci caratterizzano le strade della città e i gustosi piatti tradizionali. Il Riad Dar Darma è il giusto punto di partenza per esplorare la cucina marocchina. All’interno di uno spazio intimo e confortevole, la deliziosa offerta gastronomica di Dar Darma conquista i visitatori grazie alla maestria della chef Maria, che non solo sceglie esclusivamente ingredienti freschi e di stagione, ma arricchisce le preparazioni con le molte celebri spezie di questo angolo del Nordafrica, tra cui zafferano, cumino, coriandolo, zenzero e cannella.

Il ristorante di Dar Darma è aperto su prenotazione anche agli ospiti esterni, che possono pranzare o cenare negli esclusivi ambienti interni o sulle terrazze, che offrono scorci mozzafiato sulla vibrante città imperiale, sui tetti di Medina e sulla catena dell’Atlante. Maria organizza corsi di cucina nel Riad, un’esperienza divertente per entrare in contatto con la cultura marocchina, i suoi ingredienti e le sue spezie e per cimentarsi nella preparazione di alcune ricette da riproporre agli amici al ritorno a casa.

I piatti cucinati potranno essere gustati a pranzo sulle terrazze ombreggiate di Dar Darma per vivere un’esperienza gastronomica unica. Tra i grandi classici della chef, la zuppaHarira, le tajine di carne o di verdura, il pollo al limone e l’immancabile cous cous. A seguire la ricetta del cous cous della nostra chef Maria, una valida alternativa alla pasta per queste calde giornate estive.

Corsi di cucina a partire da 40 euro a persona.

