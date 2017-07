GialloLuna Nero Notte: protagonista è il “legal thriller”

Il “legal thriller” protagonista della 15esima edizione del festival letterario GialloLuna Nero Notte

A Ravenna, dal 28 ottobre al 5 novembre 2017

Ravenna in autunno si tinge di giallo, di nero e di rosso. Nati entrambi nel 2003 GialloLuna NeroNotte e Ravenna Nighmare Film Fest (www.ravennanightmare.it) proseguono prolificamente la loro collaborazione. Il festival più importante in Italia per gli appassionati di cinema di genere e la rassegna di letteratura gialla e noir uniscono le forze e portano in città il lato più misterioso e dark della produzione letteraria e cinematografica contemporanea. Da sabato 28 ottobre a domenica 5 novembre 2017, Ravenna verrà invasa da una moltitudine di appuntamenti, due densi cartelloni, indipendenti ma intersecati: eventi alla mattina, incontri letterari pomeridiani e proiezioni di film in serata.

GialloLuna NeroNotte è pronto a celebrare la 15esima edizione che sarà dedicata al “legal thriller”, cioè racconti e romanzi con al centro le figure di giudici e avvocati. “Obiezione, Vostro Onore!”, questo il titolo del cartellone, è dunque un omaggio ai 100 anni della nascita di Raymond Burr, insuperato interprete cinematografico di uno fra gli avvocati più famosi del mondo, Perry Mason. Come sempre il Festival offrirà una vetrina sulle novità letterarie del settore, presentando i migliori esordienti della stagione, selezionati insieme alle case editrici nazionali, e con un occhio attento agli autori romagnoli.

Il 28 ottobre, alle ore 18, per il primo appuntamento in cartellone, in collaborazione con il Nighmare Film Fest, è in programma un’intera giornata dedicata alla fantascienza italiana, in occasione dei 20 anni del film “Nirvana” di Gabriele Salvatores, con proiezione serale del film. GialloLuna ha invitato per l’occasione Giuseppe Lippi, esperto di letteratura di genere e direttore del periodico “Urania” di Mondadori, che in ottobre taglia il traguardo dei 65 anni di pubblicazioni ininterrotte.

Nei giorni a seguire sono in programma gli incontri con gli autori, tutti alle ore 18: Barbara Baraldi, “Aurora nel buio” (Giunti) e Sara Kim Fattorini, esordiente con “La chimica dell’acqua” (Società Editrice Milanese), per un pomeriggio al femminile (5 novembre); Valerio Evangelisti, “Eymerich risorge” (Mondadori), a Ravenna per l’intera giornata del 31 ottobre (in mattinata terrà una masterclass per gli studenti universitari, poi alle 18 presenterà il nuovo romanzo); Gianfranco Mascia con “La tua ombra sta ridendo” (Arkadia), il 2 novembre; Nicola Verde, “Il Vangelo del Boia” (Newton Compton – data da stabilire).

Venerdì 3 novembre alle ore 18, prima della serata di gala, sarà proposto un “Omaggio a Sergio (Alan) D. Altieri”, prematuramente scomparso il 16 giugno 2017, premio GialloLuna 2016. Saranno presenti, fra gli altri, gli scrittori Annamaria Fassio, Gianluca D’Aquino (autore del romanzo “Partagas”), Michele Catozzi (“Laguna nera”, Tea) Franco Forte (scrittore ed editor Giallo Mondadori).

Il Festival ospiterà, inoltre, la manifestazione di chiusura della quinta edizione del Concorso per racconti inediti, organizzato insieme alla prestigiosa collana “Il Giallo Mondadori”. La premiazione, con i dieci finalisti, avverrà nel corso della Serata di gala del 3 novembre. Come da tradizione, nel corso della serata verrà conferito anche il Premio GialloLuna NeroNotte2017, a un personaggio che si sia distinto per il proprio impegno nella diffusione della letteratura e, in modo più ampio, della cultura popolare.

In via di definizione la mostra che sarà allestita per tutta la durata del Festival, dedicata all’illustrazione dei romanzi o ai fumetti. Si sta lavorando per esporre una selezione di originali delle copertine di Urania, realizzate da Franco Brambilla.

Per informazioni: gialloluna@racine.ra.it – www.gialloluna.com

La partecipazione a tutti gli incontri con gli autori è gratuita.

