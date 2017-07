Passione sneakers!

Le sneakers sono diventate un vero e proprio punto fermo nelle collezioni di GIOSEPPO, il frizzante marchio di calzature spagnolo.

Presenti già da qualche stagione, le iconiche sneakers si mostrano nella nuova collezione FW 17/18 con design reinventato che le rende ancora più originali e molto attuali, capaci di adattarsi ad ogni situazione di stile senza perdere il loro comfort.

Dai modelli con la zeppa interna che slanciano la figura passando per le stampe animalier con uno sguardo alla tendenza fur che le avvolge quasi interamente Le nuove sneakers si dettagliano inoltre di tocchi glitter sulle suole e chiusure in velcro per donare un tocco molto personale e di carattere a qualsiasi look.

Un occhio di riguardo è riservato alle sneakers dal design futuristico che combinano tessuti broccati con accenti metallici e di velluto, che le portano ad essere delle scarpe versatili per varie occasioni, confortevoli e ultra trendy.

