Moda: una collezione che si ispira a “Il Gattopardo”

La collezione FW 2017-18 Monya Grana è inspirata al famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo” divenuto un colossal grazie a Luchino Visconti. Composta da due principali modelli che fanno riferimento ai relativi protagonisti: Angelica e Tancredi.

Angelica, simbolo di bellezza predominante e romantica che coniuga i principi senza tempo di eleganza. Un modello ispirato alla bellissima protagonista del famoso romanzo “Il Gattopardo”, Angelica, simbolo di bellezza predominante, è una borsa che esalta la bellezza e coniuga i principi senza tempo dell’eleganza, mantenendo, attraverso il suo particolare design, uno stile romantico e contemporaneo allo stesso tempo. Impreziosita infine da piccoli dettagli in pelle stampata cocco, che la valorizzano e distinguono grazie allo strepitoso effetto grafico della pelle esotica.

Tancredi, modello affascinante, capace di rapire il cuore di chiunque, per l’essenza del suo stile casual-chic e per l’innovativo design interno che consente di avere l’essenziale a portata di mano grazie ad un led che ne illumina il contenuto. Morbido e leggero, dallo stile esclusivo, il modello Tancredi è inspirato a uno dei personaggi più importanti ed ambigui de “Il Gattopardo”. Protagonista affascinante, capace di rapire il cuore di chiunque, Tancredi è un modello che esalta l’essenza dello stile casual-chic. Realizzato in soffice e ricercata pelle di vitello stampata cocco che ne esalta la morbidezza della linea, evidenziata da una leggera strozzatura al collo, donando al modello eleganza e funzionalità, oltre ad una straordinaria capienza. Disponibile in due versioni “large” e “slender”, il modello si contraddistingue per l’ingegnoso design interno che consente di avere l’essenziale a portata di mano, grazie ad un led che ne illumina il contenuto. Tancredi è destinato così ad essere uno dei modelli più ricercati per il suo inconfondibile stile chic e per la sua sorprendente innovazione e praticità.

“Il Gattopardo” è dunque una collezione destinata a divenire un cult per il suo inconfondibile stile elegante, innovativo e ricercato.

