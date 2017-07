Più di 2.000.000.000 persone nel mondo non ha acqua potabile

Nel mondo, quasi 3 persone su 10 non hanno accesso all’acqua potabile. Sono 2.100.000.000 gli esseri umani privi di questo bene primario, secondo un rapporto realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in collaborazione con l’UNICEF.

La relazione, intitolata Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines, dice che l ‘accesso all’acqua è ancora un lusso per molte persone essenzialmente nelle aree rurali, in un contesto in cui 4.500.000.000, ovvero il 60% delle persone, non ha servizi igienici sicuri (in cui i rifiuti sono trattati e smaltiti in modo sicuro).

“Avere accesso ad acque sicure, all’igiene e alla pulizia domestica non dovrebbe essere un privilegio riservato esclusivamente alle persone benestanti che vivono nelle aree urbane”, ha sottolineato in un comunicato il Direttore generale dell’OMS, evidenziando che “questi sono servizi di base per la salute umana”.

