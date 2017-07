Estate 2017 : è boom per i “Sex Toys”

Sesso: l’Estate 2017 è quella del boom per i cosmetici per la coppia ed i “Sex Toys”.

Nell’ultimo mese le ricerche sul web aumentate del 300%.

L’estate si è sempre coniugata con amore e sesso, grazie alla vacanze, al tempo libero ed alla maggiore qualità di luce che stimola il testosterone e quindi la libido. Ma questa estate 2017 si sta caratterizzando anche per il vero e proprio “boom” per la ricerche sul web di cosmetici e prodotti “giocosi” per la coppia.

Una ricerca promossa da LoveLab, azienda italiana tra i leader per la produzione di cosmetici per la coppia, ha analizzato dati Google e delle discussioni sui social degli ultimi 6 mesi su alcuni prodotti “hot”, scoprendo che, ad esempio, i “sex toys” nell’ultimo mese ha visto un aumento delle ricerche in Italia di oltre il 300%. Un picco che non si è mai registrato prima. E dati simili sono legati anche a prodotti come gli astringenti vaginali ed ai gel stimolanti per lui o per lei. Un boom tra l’altro che è prettamente italiano e che non si registra in altri paesi.

Tra le regioni che più hanno contribuito all’esplosione di interesse per i cosmetici per la coppia e per i sex toys il Friuli, la Liguria, le Marche, il Veneto e l’Emilia Romagna.

“Un trend di crescita per questo tipo di prodotti c’è da tempo, ma non era mai capitato che in 30 giorni si triplicassero la ricerche. Evidente che questa estate 2017 promette di essere davvero bollente e non solo per le temperature” – ha dichiarato Alessandro Bertino, Ceo di LoveLab.

Nello specifico, ecco alcuni dei prodotti più ricercati dagli utenti del web:

Gel Astringente Vaginale, come “Like a Virgin”, permette di restringere temporaneamente la pareti vaginali con una formula Made in Italy a base di Allume di Potassio. Utilizzato certamente dalla donne che hanno avuto un parto, ma anche da moltissime che lo usano come gioco divertente.

Crema stimolante energizzante maschile, come “Oh, my God!”, contiene il PowerMix Green: caffeina, capsicina, allantoina, gincko biolca, perfetto per superare le eventuali “difficoltà” derivanti dal caldo.

Gel Lubrificante Intimo per lei, come “Wow!”, il primo lubrificante intimo contenente acido ialuronico e pantenolo, tutto green e pure al gusto Marshmallow