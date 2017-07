La NYC Restaurant Week compie 25 anni

“La NYC Restaurant Week è da sempre la più grande celebrazione della cucina della città e l’edizione di quest’anno non fa eccezione”, afferma Fred Dixon, presidente e CEO di NYC & Company. “Da 25 anni il programma continua a riscuotere un grande successo, sostenendo il settore della ristorazione nei periodi di bassa stagione e offrendo ai newyorkesi e ai visitatori delle esperienze culinarie indimenticabili nella capitale mondiale della cucina”.

Grande novità per l’edizione di questa estate, i quattro appuntamenti con NYC Restaurant Week Summer Tasting Series: in ciascuno sarà proposto un menu degustazione esclusivo con abbinamenti di vini selezionati dallo chef, ad una tariffa di $75 a persona. I proventi delle serate saranno in parte devoluti alle organizzazioni di beneficienza City Harvest e Citymeals on Wheels. Gli eventi si terranno presso Bâtard Tribeca (Lower Manhattan) il 24 luglio, Buttermilk Channel (Carroll Gardens, Brooklyn) il 1° agosto, Maiella (Long Island City, Queens) il 6 agosto e Amada (Lower Manhattan) il 14 agosto. I biglietti sono limitati e possono essere acquistati dal 13 luglio sunycrestaurantweektastingseries.splashthat.com.

La NYC Restaurant Week, organizzata per la prima volta nel 1992 in occasione della Convention del Partito Democratico, è il primo e il più grande programma di questo tipo. L’iniziativa, che si chiamava allora “NY92”, era una promozione di quattro giorni in circa 100 ristoranti, per offrire ai delegati in città diverse opportunità per pranzo. Dato il grande successo, il programma fu replicato negli anni successivi e prevede oggi due edizioni all’anno (in estate e in inverno). La durata del programma e il numero di ristoranti aderenti continuano a crescere ad ogni edizione.

Confermano la loro partecipazione all’edizione di quest’estate, 12 indirizzi storici del programma, che aderiscono dal 1992: Barbetta, Delmonico’s Restaurant, Felidia, Gallaghers Steakhouse, Gotham Bar & Grill, Le Cirque, The Russian Tea Room, Shun Lee Palace, Tavern on the Green, Tribeca Grill, Victor’s Cafe e The Water Club.

Numerose anche le new entry, con 33 ristoranti che partecipano per la prima volta: Benjamin Steakhouse Prime, Bob’s Steak & Chop House, Boucherie, Bâtard, Cut by Wolfgang Puck, Farmer & The Fish, Feast, Fifty Restaurant, Flinders Lane, Fowler & Wells, Freds at Barneys New York–Downtown, The Gin Parlour, Haru Hell’s Kitchen, Jams, Lorenzo’s Restaurant, Bar & Cabaret, Lupulo, Meet the Meat, Mission Chinese Food, Nobu Downtown–Bar/Lounge, Ousia, Palm Tribeca, Philippe, Porsena, Rafele, The Ribbon, Rotisserie Georgette, Rouge Tomate Chelsea, Salvation Burger, Society Cafe, South Fin Grill, The Tuck Room, Untitled e Wallsé.

“Il successo e la crescita della NYC Restaurant Week negli ultimi 25 anni rendono molto fiera la comunità dei ristoratori newyorkesi”, afferma Tracy Nieporent, chairman del Restaurant Committee di NYC & Company. “Andare al ristorante è parte integrante dell’esperienza di viaggio a New York City e la NYC Restaurant Week ci permette di presentare e promuovere i nostri ristoranti di alto livello al pubblico, invitando a scoprire oltre 34 diverse cucine internazionali nei cinque distretti”.

Per il 25° anniversario della NYC Restaurant Week, la campagna creativa di NYC & Company è stata rivisitata per mostrare l’eccezionale esperienza culinaria offerta dalla città. Pensata per invitare ad esplorare tutto quello che i ristoranti della città hanno da offrire, la creatività comprende la tagline “Taste where it takes you” e diversi testi a supporto, come “25 years of good taste,” “Break bread in another borough,” “Share a cab, hog a dessert” e “Travel the world on your lunch hour.”

La campagna sarà promossa con pubblicità digitale, su stampa e outdoor a New York City e sul sito NYCgo.com, dove sono presenti contenuti speciali tra cui nuove guide culinarie ai quartieri, video, oltre alla lista e descrizione dei ristoranti aderenti, comprensivi di menu.

Lo sponsor corporate di NYC & Company, American Express propone anche quest’anno un’offerta esclusiva per tutti i possessori di carte American Express® durante la NYC Restaurant Week. Dopo aver registrato la propria carta, potranno infatti ottenere un credito di $5 spendendo almeno $35 nei ristoranti partecipanti, fino ad un massimo di quattro volte.