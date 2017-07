Lisbona: 24 ore “in salsa rosa”

Posted by IN DIES

Se quest’anno avete scelto di lasciare a casa mariti e fidanzati concedendovi una vacanza tutta al femminile, Lisbona è sicuramente la città perfetta per voi. La capitale portoghese offre, infatti, tutto quello che un gruppo di amiche in viaggio possa desiderare: dallo shopping ai musei di moda e arte contemporanea, senza dimenticare qualche break gastronomico qua e là per recuperare le forze. Avrete già capito che a Lisbona non vi annoierete mai perché, quando vi toccherà programmare la giornata, avrete davvero l’imbarazzo della scelta! Per corrervi in aiuto, abbiamo selezionato alcune tappe imperdibili, che renderanno le vostre 24 ore – o più – “in salsa rosa” semplicemente indimenticabili.

Ecco, quindi, una proposta di itinerario giornaliero “girls only”.

Per partire col piede giusto è bene fare la dovuta scorta di zuccheri e, cosa c’è di meglio dei favolosi Pastéis de Belém, i tipici dolcetti a base di pasta sfoglia e crema all’uovo aromatizzata alla cannella? Se li assaggiate per la prima volta vi consigliamo di provare quelli dell’omonima pastelariain Rua de Belém 84, a due passi dal Monastero dos Jerónimos, dove, secondo la tradizione, vennero prodotti i primissimi pastéis. Per evitare il caos mattutino, date una sbirciata al laboratorio che sforna più di 15.000 dolci al giorno e prendeteli d’asporto (ve li daranno in una graziosa scatolina insieme a delle bustine di zucchero a velo e di cannella) per poi gustarli passeggiando lungo l’ampio viale che costeggia il fiume Tago, in direzione della Torre de Belém, proclamata patrimonio mondiale dall’UNESCO nel 1983.

In tarda mattinata, spostatevi verso la vicina LX Factory, una vera e propria isola creativa nel cuore di Lisbona, fulcro del progetto di riqualificazione del quartiere di Alcantara. All’interno troverete studi fotografici e di design, spazi di co-working, ristoranti, caffetterie hipster, boutique e aree dedicate alla libera espressione artistica. Tutte le domeniche si tiene invece uno dei mercatini più apprezzati della città: se siete alla ricerca di abiti e oggetti vintage, questo è il posto che fa per voi.