La gonorrea sta diventando incurabile

E’ allarme gonorrea. Questa malattia a trasmissione sessuale è resistente agli antibiotici, in alcuni casi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dice che almeno tre persone nel mondo, sono state infettate da ceppi del tutto incurabili della gonorrea e sono suscettibili di infettare gli altri.

“La gonorrea è un molto intelligente”, ha detto Theodora Wi, specialista in riproduzione umana dell’Agenzia delle Nazioni Unite per la salute, con sede a Ginevra.

“Ogni volta che un nuovo tipo di antibiotico è introdotto per trattarla, sviluppa la resistenza”, ha aggiunto.

Recenti studi esperti hanno dimostrato che c’è una “situazione molto grave” sulle forme altamente resistenti ai farmaci di malattie a trasmissione sessuale.

Si stima che 78.000.000 persone all’anno soffrano di gonorrea, una malattia che può infettare i genitali, il retto e la gola.

L’infezione, che in molti casi non ha sintomi, può causare infiammazione pelvica, gravidanze ectopica, infertilità e un aumento del rischio di contrarre l’HIV.

Wi, citando i dettagli di due studi sulla gonorrea pubblicati sulla rivista PLoS Medicine, ha detto che ci sono tre casi specifici-in Giappone, Francia e Spagna-di pazienti con ceppi di gonorrea contro la quale non è noto alcun antibiotico efficace.

Sono pazienti che possono infettare gli altri, in un contesto mondiale in cui non ci sono sistemi per diagnosticare e segnalare le infezioni non trattabili nei paesi a basso reddito, dove la gonorrea è più comune.

Potrebbe interessarti anche: