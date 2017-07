Fenicotteri e rosa bouganville nel guardaroba dell’estate 2017

Spensieratezza e romanticismo con linee morbide e tessuti ariosi, le tendenze del momento

L’estate 2017 è ormai arrivata e si fa sentire con temperature piuttosto elevate, ma quali sono le tendenze della moda di quest’anno? Prima di tutto, la parola d’ordine è sobrietà, ma anche spensieratezza e romanticismo e, per incarnare al meglio il mood di quest’estate non possono mancare nel guardaroba colori tenui e soprattutto il color bouganville, una fusione perfetta tra il rosa e il fucsia, che fa subito pensare ai fiori che profumano l’aria e ad un paesaggio rilassante. Perfetto con il bianco e con il nero, il rosa bouganville si può abbinare con un pantalone a vita alta o con una gonna midi.

Presso il Centro Tessile Milano, la più importante realtà di vendita all’ingrosso di abbigliamento e accessori specializzato in Italia, è possibile trovare tutte le tendenze del momento, grazie ad un aggiornamento costante che permette al rivenditore di offrire prodotti di qualità italiana e in linea con le esigenze del mercato. Presso il Centro sarà quindi possibile scoprire tutte le novità di questa stagione.

Un’estate all’insegna dei colori e dell’ironia, con i flamingos, i simpatici fenicotteri presenti non solo sui vestiti, ma anche sui costumi, sulle borse da spiaggia e persino sugli occhiali da sole o come originale ed estivo complemento d’arredo. Esotico e dal colore vivace, il fenicottero è un ritorno al passato, Donald Featherstone inventò il Pink Flamingo nel 1957, un complemento d’arredo che riproduceva il fenicottero rosa e che oggi è diventato simbolo pop della moda femminile. La flamingo mania pervade anche lo spazio outdoor, ed in particolare le piscine con i maxi salvagente a forma di fenicottero.

Quest’anno gli stilisti puntano su forme ariose e tessuti naturali, stampe e colori che richiamano la natura. Le linee morbide e giochi vedo non vedo si intrecciano creando dettagli romantici e glam e le nuance neutre sono protagoniste sulla maggior parte dei look da giorno. Infine, un dettaglio davvero elegante sono le scollature asimmetriche e sulla schiena, mai eccessive.

Il CTM, riconosciuto anche a livello internazionale, riunisce più di 190 consorziati in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti italiani di fascia medio-alta nel settore tessile: dall’abbigliamento all’intimo, dalla pelletteria all’arredo tessile e biancheria per la casa, dalla bigiotteria ai tessuti, dalla calzatura alla merceria.

Il Centro Tessile Milano è l’unico centro in Lombardia dedicato al settore tessile-abbigliamento, i suoi prodotti sono diversificati permettendo un’ampia scelta, in linea con le tendenze della moda.

