Sorrento, festeggiamenti in occasione di Sant’Anna, una proposta

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria, storico hotel di Sorrento e simbolo dell’ospitalità italiana di alto livello, grazie alla sua posizione privilegiata che abbraccia il Golfo di Napoli, sarà la location ideale per assistere ai festeggiamenti in occasione di Sant’Anna, il prossimo31 luglio 2017.

Ancora oggi, la suggestiva celebrazione di Sant’Anna, patrona del borgo marinaro di Marina Grande a Sorrento, è uno degli appuntamenti principali e più sentiti nella zona, che combina fede e folklore celebrando le tradizioni locali.

In questa occasione il Grand Hotel Excelsior Vittoria organizza sulla panoramica Terrazza Vittoria un raffinato evento culinario, il cui delizioso menù sarà curato dall’Executive Chef dell’Hotel, Antonino Montefusco, sorrentino di nascita, mix di genio e sregolatezza, tenuto assieme da grande rigore, passione e tecnica. Si tratta un evento unico in quanto in via eccezionale la Terrazza sarà adibita a ristorante. Lo Chef proporrà ingredienti ed abbinamenti legati al “fil rouge” della serata, che resta, come ogni anno, top secret fino alla fine, rendendolo un appuntamento unico in una delle strutture più eleganti di Sorrento.

A fare da sfondo a questo evento d’eccezione saranno gli splendidi fuochi d’artificio di Sant’Anna, che gli ospiti, a seguito della cena, potranno ammirare da una posizione privilegiata sulla Terrazza Vittoria, esclusivo punto d’osservazione per lo spettacolo pirotecnico, che illuminerà la notte sul Golfo di Napoli.

L’evento può essere inoltre l’occasione ideale per un assaggio degliesclusivi cocktail dell’Excelsior Vittoria per la stagione 2017, legati adImagine, il tema scelto dall’hotel per questa estate, che dà il nome al signature cocktail Imagine.

