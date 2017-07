Tokyo, in un ristorante i piatti ono studiati da medici e ricercatori

“Mangia quello che ti ha ordinato il medico!” Uno slogan che è un rimando a tanti detti antichi, ma a Tokyo ha trovato posto nella realtà. La cucina sana è diventata uno dei must della ristorazione contemporanea, e dalla capitale nipponica ecco la novità assoluta: il ristorante Igakukai Kitchen Orthomolecular, il primo ristorante al mondo con la supervisione medico-scientifica, specificamente da parte del Japanese Association of Medical Sciences. Il menù è stato messo a punto da personale scientifico, medici e ricercatori, per garantire che i piatti serviti al ristorante, a parte la squisitezza nel gusto e la splendida presentazione, siano di beneficio per l’organismo. Il ristorante, la cui sede è nell’area di Toranomon, dove si trovano la maggior parte delle Ambasciate, è anche gluten-free, allergen-free e vegan.

E questo mese da Tokyo un focus tutto speciale sulla carne, come e dove gustare le migliori specialità: Steak Misono, a Ginza e Shiniuku, dove provare la sensazionale griglia “Teppanyaki” e dove si serve la migliore carne wagyu di razza Kobe e Japanese Black; l’Outback Steakhouse si trova in diverse aree della città ed è il luogo ideale per assaggiare l’autentica american-steak con ricetta originale US; una incredibile “fusione” fra la tradizione occidentale e quella giapponese si trova da The Niku Don Shop, dove mangiare i tanti “niku-don”, fra cui quello con il riso e uno speciale roast-beef servito con alcune salse; e non può certamente mancare la “cotoletta”, “Katsu” in giapponese, una incredibile e squisita interpretazione della tradizionale carne impanata che a Tokyo è diventata davvero popolare e si può trovare da Gyukatsu Aona, che ha diverse sedi in città; nel cuore di Shibuya si trova Niku Yokocho, con ben 27 ristoranti specializzati in piatti a base di carne, dal barbecue alla novità dei tagli in stile sushi, un vero e proprio paradiso per i carnivori; e poi c’è un intero palazzo dedicato alla carne, dove la carne giapponese è servita partendo dalle ricette più tradizionali fino ad arrivare ai più consueti hamburger da Niku no Mansei ad Akihabara basta scegliere il piano, lo stile di cucina e il prezzo, e si trovano anche i sandwiches di cotoletta; il brand “TOKYO X” è sinonimo di carne di maiale, la migliore, che arriva dagli allevamenti modello nell’area di Tama, Tokyo. La qualità della carne di maiale in Giappone è davvero eccellente, grazie anche ai metodi di allevamento e ai mangimi selezionati. E per assaggiare la migliore in assoluto il ristorante Daran-Tei a Tachikawa è l’indirizzo giusto.

Per chi ha sempre immaginato che la cucina giapponese sia basata solo sul pesce crudo le proposte che giungono da Tokyo sono il punto di partenza ideale per un tour gastronomico più che sorprendente.

Questo e molto altro su GoTokyo!, (http://www.gotokyo.org/it/) dove è possibile trovare gli indirizzi e le informazioni sui ristoranti e sui piatti.

