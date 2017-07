Lanciato “eBay Imperdibili: Miglior Prezzo Garantito”

A partire dalla fine di questo mese chi acquisterà su eBay all’interno della sezione “imperdibili” potrà farlo con la certezza non solo di avere a disposizione la miglior scelta di prodotti, ma anche il miglior prezzo garantito. Infatti, dopo l’enorme successo ottenuto negli Stati Uniti, eBay annuncia il lancio di “eBay Imperdibili: Miglior Prezzo Garantito” su centinaia di prodotti disponibili sul sito italiano.

In questo modo, eBay garantisce che le inserzioni nella sezione “Imperdibili” offrano il miglior prezzo disponibile rispetto ai competitor a cui si applica il programma. In caso contrario, il Marketplace pareggerà il prezzo più basso offerto da uno dei siti concorrenti (Amazon.it, Zalando.it, Leroy Merlin.it e MediaWorld.it esclusi i loro marketplace*).

“Il programma eBay Imperdibili è cresciuto esponenzialmente da quando è stato lanciato in Italia nel 2012 ed è ora una delle sezioni preferite dei nostri oltre 5 milioni di acquirenti attivi. La maggior parte delle inserzioni degli Imperdibili offre già un prezzo più basso o equivalente rispetto ai nostri competitor ma se un acquirente trova un’offerta migliore, saremo felici di pareggiarla” dichiara Susana Voces, General Manager di eBay in Italia e Spagna.

Come Funziona:

Se un acquirente trova su un sito concorrente a cui si applica il programma un prodotto a un prezzo più basso rispetto a quello offerto dagli Imperdibili, eBay, una volta effettuata una verifica, offrirà un coupon che copra la differenza di prezzo e che potrà essere utilizzato per l’acquisto di quel prodotto.

Gli oggetti coperti dal programma “eBay Imperdibili: Miglior Prezzo Garantito” devono essere:

nuovi : devono cioè appartenere alle centinaia di oggetti nuovi disponibili ogni giorno sulla sezione eBay Imperdibili in Italia;

: devono cioè appartenere alle centinaia di oggetti nuovi disponibili ogni giorno sulla sezione eBay Imperdibili in Italia; identici e disponibili: il prodotto presente tra gli Imperdibili e quello offerto dal sito concorrente devono cioè essere esattamente uguali e disponibili nello stesso momento.

Ottimi affari ogni giorno – Nessuna iscrizione richiesta

Le offerte eBay Imperdibili sono disponibili per tutti con spedizione gratuita ogni giorno e non richiedono alcuna iscrizione. Le offerte includono prodotti di tendenza e a un prezzo conveniente appartenenti a tutte le categorie eBay, come Elettronica, Casa e Giardino, Moda e tante altre.

Del programma Imperdibili in Italia fanno parte centinaia tra i migliori venditori professionali eBay, dai grandi brand fino alle piccole aziende. In ogni momento, ci sono diverse centinaia di prodotti offerti nella sezione eBay Imperdibili e le “offerte in primo piano” vengono aggiornate ogni giorno.

“eBay Imperdibili: Miglior Prezzo Garantito” sarà attivo nei cinque mercati europei (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna), dando seguito al recente lancio del programma negli Stati Uniti.

Curiosità:

Alcuni esempi di articoli “imperdibili” di particolare successo:

Cellulari e Smartphone

TV

Scarpe da ginnastica

Orologi

Piscine

Lavatrici

Condizionatori

Su eBay.it viene venduto:

1 articolo di telefonia ogni 5 secondi

1 articolo di arredamento e bricolage ogni 5 secondi

1 articolo di ricambi per auto o moto ogni 6 secondi

1 elettrodomestico ogni 23 secondi

1 paio di scarpe ogni 44 secondi

1 articolo enogastronomico ogni 49 secondi

eBay in cifre (dati aggiornati al Q1 2017)

eBay ha 169 milioni di acquirenti attivi a livello globale

Circa l’87% del valore totale dei beni venduti deriva dagli oggetti a prezzo fisso

Circa 1.1 miliardi di inserzioni presenti sul marketplace eBay in qualsiasi momento

L’80% degli articoli venduti su eBay sono prodotti nuovi

Le App eBay sono state scaricate 359 milioni di volte a livello globale

Tutte le offerte eBay Imperdibili includono la spedizione gratuita

*Il programma è valido su prodotti venduti direttamente dai siti citati e non da venditori terzi che utilizzano tali siti come marketplace.

