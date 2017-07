Operasi a 11 anni per avere la vagina di Barbie

Sempre più ragazze mostrano il loro desiderio di fare la labioplastica, ossia un intervento per ridurre le labbra della loro vagina.

Lo ha detto la ginecologa britannica Naomi Crouch lanciando un allarme sulla BBC e dicendosi estremamente preoccupata per il crescente numero di ragazze che cercano di avere un sesso da Barbie.

Il servizio sanitario nazionale britannico (NHS) riferisce che nel 2015-2016, sono stati effettuati più di 200 interventi su giovani donne, che avevano al di sotto dei 18 anni. Di queste, 150 avevano meno di 15 anni.

Naomi Chourch, che presiede alla società pediatrica e ginecologica dell’adolescenza in Gran Bretagna, ha detto che alcuni anni fa incontrava una o due pazienti in un paio di mesi per questo problema. Adesso ogni settimana riceve tante adolescenti di 14-15 anni, una sua paziente aveva addirittura 9 anni .

Il ginecologo dice che questi interventi, in precedenza rari, si moltiplicano negli studi medici, ma dovrebbero essere fatti solo in presenza di gravi anomalie.

Paquita de Zulueta, medico da oltre 30 anni, ha confermato alla BBC di aver visto ragazze di 11, 12, 13 anni, che pensano di avere qualcosa di sbagliato nella loro vulva.

Molte giovani donne hanno un quadro completamente distorto della loro anatomia, ha detto la dottoressa.

Il National Health Service britannico dice che è necessario vietare la labioplastica per motivi estetici.

