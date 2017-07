Il vaccino contro il cancro funziona

Alcuni oncologi americani, tedeschi e austriaci hanno testato un loro vaccino contro il cancro trovando che esso è clinicamente efficace per la prevenzione del melanoma.

Hanno concluso che il vaccino è davvero efficace e prevedono di avviare la seconda fase del test e poi di verificare l’efficacia del vaccino su altri tipi di cancro.

Gli esiti degli studi fatti su questo vaccino sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

I medici americani, che hanno fatto un primo studio, hanno detto che 4 dei 6 soggetti che avevano partecipato alla sperimentazione, dopo il vaccino non avevano avuto recidive in relazione al cancro della pelle per 25 mesi. Anche 8 dei 13 pazienti studiati dai medici tedeschi e austriaci, 23 mesi dopo la vaccinazione, non avevano avuto la scomparsa del tumore.

