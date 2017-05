Parte la nona edizione del Cristalplant® Design Contest

Posted by IN DIES

Cristalplant® lancia il Dutch Design Contest 2017 e cerca i migliori architetti sulla piazza! Creatività, innovazione e tecnologia sono i punti focali su cui si basa questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Tortu, l’importante azienda olandese di arredo bagno non convenzionale. partecipare è necessario proporre e sviluppare un progetto eclettico e originale che utilizzi come base costruttiva il Biobased Cristalplant ispirandosi allo stile Tortu. Il concorso “Cristalplant® Dutch Design Contest 2017” prevede la partecipazione gratuita e aperta agli architetti di ogni età e nazionalità. Il Cristalplant si adatta a qualunque forma e concept: fluida, organica, perfettamente planare, circolare oppure sfaccettata e angolare. È un materiale assolutamente ideale per dare vita a realizzazioni dall’effetto soft touch.

Tutte le informazioni relative alla tecnologia Cristalplant sono disponibili sul sito www.cristalplant.it e nella sezione dedicata al Cristalplant® Design Contest (designcontest.cristalplant.it). Ogni studio potrà partecipare con più progetti presentati da diversi architetti. I progetti non selezionati non verranno pubblicati per permettere ai progettisti di presentarli e riutilizzarli in ambito professionale.

Il termine ultimo di consegna dei progetti è il 1 luglio 2017. Per ogni progetto devono essere presentati 3 rendering in formato .jpg a 150 dpi di risoluzione con dimensioni di 210×297 mm (formato A4) recanti titolo del progetto corrispondente a quelli presenti nel modulo di iscrizione. I rendering di progetto devono essere caricati nell’apposita sezione del sito www.cristalplant.it entro i termini stabiliti.

Il/i progetto/i, selezionati a giudizio insindacabile da una giuria (composta da qualificate personalità del mondo del design e dell’arredamento), saranno presentati a pubblico e stampa durante la premiazione che si svolgerà nello showroom di Tortu a Rotterdam nel mese di settembre. Tra i progetti selezionati la giuria decreterà il vincitore che verrà inserito nel catalogo TORTU. L’eventuale messa in produzione del prodotto, entro il 2018, rimarrà a pura discrezione di TORTU. Notevoli sono dunque le opportunità di visibilità per il vincitore, che potrà affiancarsi a designer affermati e confrontarsi con importanti possibilità di crescita.

Il bando in versione integrale, scaricabile in pdf, è disponibile nella sezione dedicata al concorso (designcontest.cristalplant.it). Per partecipare al concorso sarà sufficiente caricare i rendering dei progetti che si desidera proporre, nell’apposita sezione del sito.