Nuovi importanti progetti per l’icona di stile Moira Fraquelli

Dopo il successo del beauty tour, che ha toccato città come Berlino, Praga e Madrid, nuovi importanti appuntamenti sono presenti nell’agenda della nota makeup artist e consulente di bellezza Moira Fraquelli.

La riconosciuta icona di stile del settore è attesa agli eventi che anticiperanno la settimana della moda di Milano e Parigi. Il fulcro di questi saranno proprio le giornate di metà giugno, dove la Fraquelli sarà presente ai vari party e fashion show dei principali brand internazionali.

Per il suo percorso, per la sua genuina bellezza e per la sua consolidata professionalità, oggi è anche richiesta come testimonial per brand di cosmetica, abbigliamento e accessori. Attenta alle richieste del mercato, la makeup artist si è specializzata anche nel trucco permanente, dove unisce la sua competenza di visagista alle tecniche più innovative di dermopigmentazione e micro blanding.

Legata alla sua storia personale di ex donna curvy, che l’ha portata alla realizzazione di numerosi workshop e seminari dedicati, Moira Fraquelli continua ad essere un punto di riferimento per le donne che si identificano nel suo trascorso. Figura di spicco del settore, oggi si sta dedicando con particolare passione anche ad un progetto, che si svilupperà nelle vicinanze del lago di Como, dedicato a tutti coloro che vorranno diventare professionisti del settore o specializzarsi ulteriormente nella loro formazione.