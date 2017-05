Vivere la Marrakech notturna

Posted by IN DIES

Marrakech da qualche anno è una delle mete più gettonate dai viaggiatori europei. Si tratta di una città da visitare lentamente per scoprire gli angoli più nascosti, perdersi nei suoi affollati mercati e godere degli aromi e sapori. Gli amanti della vita notturnasono nella città giusta perché Marrakech è una delle mete più vibranti del mondo arabo con sofisticati lounge bar e fascinosi ristoranti ospitati in antiche dimore tradizionali e cortili nella Medina.

La serata potrà cominciare con una deliziosa cena al Latitude 131 (foto) ristorante in cui la tradizione si fonde con la modernità con l’obiettivo di far conoscere la cucina marocchina rivisitata in chiave gourmet. Per gli amanti della pura tradizione c’è anche il Dar Yacout, che grazie alla location intima ed elegante è perfetto per una cena romantica. Altro locale imperdibile è Le Salama, allegro con una frequentazione giovane e frizzante diventa il luogo perfetto per una cena o un cocktail dopocena.

Marrakech offre anche una serie di ristoranti con menuinternazionali, orientale e sushi che dimostrano la multiculturalità della città raggiunta negli ultimi anni. Tra i migliori ristoranti non si può non menzionare Kosybar, un ristorante giapponese in cui ogni giorno lo chef Nao Tamaki prepara degli speciali piatti che gli ospiti potranno anche gustare sulla terrazza mentre osservano il sole che tramonta sulla Koutoubia per una serata davvero speciale.

Per passare una serata tranquilla e gustare un ottimo cocktail dopo o prima di cena ecco due indirizzi da non perdere: Cafè Arabe e Palais Jad Mahal. Cafè Arabe offre raffinati e selezionati cocktail accompagnati da briouates – pasta ripiena di carne o formaggio tipici della tradizione gastronomica marocchina – per un’atmosfera suggestiva vi consigliamo di accomodarvi in terrazza e godere del panorama e della vista sulla città. Spettacoli con i mangiafuoco, live show musicali di Le Mahal’s Band che suonerà i grandi classici degli anni ’80 sono alcuni degli intrattenimenti che animano le serate del Palais Jad Mahal.

Si potrà continuare la serata in alcuni dei club più frequentati di Marrakech. Assolutamente da non perdere Theatro, vero e proprio club che ospita ogni mese tante serate dedicate alla musica sia con Dj che spettacoli dal vivo rispettando la cultura e le tradizioni marocchine. The Lotus Club è il locale perfetto per chi ama gli spettacoli di musica dal vivo, prima e durante i vari show gli ospiti potranno scegliere tra un menu marocchino, uno mediterraneo e uno giapponese. DaComptoir Darna si potranno gustare ottimi cocktail selezionati e preparati da esperti bar-tender, il club è spesso teatro di eventi musicali come Souktronic in cui si mescolano sonorità elettroniche e orientali per dar vita a una festa unica nel suo genere e davvero imperdibile.