A Villach la prima edizione della Fête Baroque

Rivivere lo splendore di un’epoca aurea per la cultura e, in particolare, per la musica europea non è più solo un sogno da appassionati di viaggi nel tempo. In programma per i prossimi 1 e 2 luglio 2017, la Fête Baroque porterà nel piccolo borgo di Ossiach, nella zona turistica di Villach in Carinzia, le atmosfere, i colori e le melodie del Barocco, con esibizioni, concerti, degustazioni, giochi e spettacoli.

