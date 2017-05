Alain Delon sarà in un nuovo film

Posted by IN DIES

Alain Delon interpreterà un nuovo film. Lo hanno riferito alcuni giornali del Belgio.

L’attore non aveva più avuto un ruolo importante dalla sua interpretazione di Giulio Cesare in ‘Asterix alle Olimpiadi’ del 2008.

Visitando il Belgio, in occasione del Festival Internazionale del Film Thriller di Liegi, in cui Delon è ospite d’onore, l’attore francese ha annunciato di aver firmato un contratto per un nuovo film, le cui riprese inizieranno in autunno.

Leggenda del cinema mondiale, Alain Delon è un attore amato e ammirato da molte generazioni.

Compirà 82 anni il prossimo autunno e, quest’anno, celebra anche i sessant’anni dal suo debutto nel cinema.