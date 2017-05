Tokyo: il lusso del quartiere Ginza

Posted by IN DIES

Chi conosce Tokyo, o chi la visita per la prima volta, non può non visitare Ginza, il quartiere del lusso per definizione. Le boutique sono le protagoniste per le vie di questo elegante quartiere, da Hermès a Mikimoto, a Chanel, Bulgari, Cèline, Dior e tutte le migliori firme del mondo.

Ginza in passato, nel periodo Edo, era già un crocevia con molti negozi e botteghe di artigiani e, sempre in questo periodo, fu residenza di numerosi attori del Teatro Noh e Kabuki e di molti artisti.

Dopo un incendio, nel periodo Meiji, Ginza fu ricostruita su stile occidentale e si specializzò come quartiere dell’import dall’Occidente.

Oggi Ginza è il quartiere dello shopping e degli hotel di lusso ed è una meta vivace e immancabile per chi vuole conoscere Tokyo. Qui si trova inoltre il Teatro Kabuki-za, edificio storico in cui si tengono numerosi spettacoli di kabuki, una delle forme tradizionali di teatro giapponese.