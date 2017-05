Posted by IN DIES

Il confine tra Italia e Canton Ticino raccontato da chi lo vive.

Ritratti umani da un territorio dove i migranti sono gli italiani

“Fronteretro: storie sul confine”

Un progetto giornalistico e di storytelling ideato da The Italy Diaries

per il canale web della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, TVsvizzera.it



Qualcuno l’ha definito il confine che non divide.

È la frontiera tra Italia e Canton Ticino.

Una linea attraversata ogni giorno da circa 60mila lavoratori frontalieri pendolari, ma che è stata anche il passaggio di chi ha scelto di trasferirsi definitivamente in cerca di un lavoro stabile e meglio retribuito.

Come tutte le zone di frontiera questo territorio è un’area in cui si incrociano storie, culture e idee differenti.

"Fronteretro: storie sul confine" è un progetto giornalistico e di storytelling ideato da The Italy Diaries per il canale web della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, TVsvizzera.it

Un format che raccoglie ritratti umani di chi, frontaliere o no, vive a ridosso della frontiera e la conosce.

Esperienze concrete di vita reale, un dietro le quinte al di là delle rivendicazioni politiche, per cercare di comprendere, da una prospettiva inedita un territorio in cui gli italiani sono ancora migranti e dove qualcuno dice “prima i nostri”.

Tra le storie raccontate c’è quella di Beatrice, estetista 23enne che ha trovato lavoro a Lugano anche se stava aspettando un figlio; quella di Danilo, capitano di un battello che ogni giorno attraversa il Lago di Lugano e che ha scelto la Svizzera più di trent’anni fa; di Andrea Fazioliapprezzato autore e giallista svizzero che scrive in italiano; di El Toxique musicista d’avanguardia per cui la frontiera è anche un diverso modo di concepire l’arte. E poi Sergio Scipioni e Stefano Beghi, un ex finanziere diventato scrittore e un attore che oggi sono due voci narranti delle memorie e del passato di un territorio che come tutti i punti di passaggio è ricchissimo di avventure e misteri.

“Fronteretro: storie sul confine” è pubblicato su TVSvizzera.it

http://www.tvsvizzera.it/tvs/dossiers/fronteretro-storie-sul-confine

The Italy Diaries è un collettivo creato da Epoché, agenzia giornalistica culturale di Pavia, e Fosphoro agenzia fotogiornalistica con sede in Svizzera.