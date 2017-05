Per Mamme autentiche e strong, i gioielli rock style

Posted by IN DIES

Sono affettuose, pazienti, protettive, tenaci, decisamente preziose e inimitabili. Ah, che bella invenzione le Mamme, nostro punto di riferimento ad ogni età.

in carne ed ossa, energiche e multitasking, sempre pronte a sostenerci e venirci incontro in ogni necessità!

La Festa a loro dedicata è ormai alle porte.

Perché, dunque, non provare a stupirle con un cadeau autentico come il suo amore nei nostri confronti? Provate con un gioiello interamente hand-made in Italy firmato Pietro Ferrante e la soddisfazione sarà garantita.

Si tratta infatti di piccole opere d’arte à porter, versione rock style: spesso strong, spiazzanti e sopra le righe, ma adatte ad ogni outfit e momento della giornata, proprio come il maxi anello della linea Wanderlust in bronzo effetto vintage con ciuccio in rilievo nella parte centrale, perfetto per neomamme o come la collana con pendentein ottone a forma di bussola, a nostro avviso perfetta per l’occasione, visto che spesso e volentieri sono proprio le “Moms” ad indicarci la direzione giusta da seguire nella vita.

Altro regalo ad hoc potrebbe essere il bracciale a catena in ottone con finitura silver impreziosito non da uno, ma da ben due punti interrogativi, uno più grande, l’altro più piccolo. D’altronde, ogni giorno per le Mamme è un’incognita: non si sa mai cosa combineranno questi benedetti figli!