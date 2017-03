Tokyo News: GINZA SIX l’attesa è terminata!

Posted by IN DIES

GINZA SIX l’attesa è terminata! Apre il 20 di aprile in uno dei quartieri più importanti della capitale lo shopping&cultural Mall più moderno e ampio, un vero e proprio punto di riferimento per la città per un totale di 241 boutique, ristoranti, caffè, un Teatro Noh, la Sala Kanze Nohgakudo. GINZA SIX è la finestra sul 21° secolo in Giappone, il luogo in cui convergono tutte le tendenze. Impossibile mancare una visita al GINZA SIX per chi si reca a Tokyo dal prossimo aprile!

Il suo titolo, “Tutto sugli Anime” dice come per quattro giorni dal 23 marzo a 26, Tokyo Big Sight diventerà il luogo assoluto per AnimeJapan 2017. La più grande fiera dei cartoni animati giapponesi, gli “anime” appunto, riunisce a Tokyo questo infinito mondo, che è parte considerevole della cultura giapponese contemporanea e forma d’arte. Nuovi spettacoli, nuovi prodotti, opere originali, eventi cosplay, prodotti ufficiali, offerte, intrattenimento e ottimo cibo fanno di AnimeJapan 2017 un’esperienza indimenticabile.

E fra gli eventi da non perdere, Tokyo ne propone uno davvero singolare: fino al 21 maggio a Nihombashi grazie alla tecnologia digitale d’avanguardia sarà possibile tornare indietro nel tempo e vedere il mondo Edo come era realmente, con le strade trafficate da quella vivace cultura sviluppatasi fra 17 ° e il 19 ° secolo. Dalle stampe Ukiyo-e (xilografie), il marchio di fabbrica di Edo (la vecchia Tokyo), questa è Super Ukiyo-e la mostra che porta a nuova vita l’antica arte delle stampe giapponesi.

Questo e molto altro fra le proposte di GoTokyo! Il sito ufficiale del Tokyo Convention & Visitors Bureau.