Un preservativo che conta le calorie e aiuta a stare in forma

Anche fare sesso può aiutare a stare in salute e in forma. Un preservativo sta per essere immesso sul mercato inglese e potrebbe dire quante calorie si consumano nell’attività sessuale, oltre a proteggere contro le malattie sessualmente trasmissibili.

Il nuovo dispositivo, perciò, potrebbe anche aiutare gli uomini a perdere peso e rimettersi in forma.

Si chiama i-Con Smart ed è una tecnologia da indossare che fornisce tutte le statistiche agli uomini che hanno bisogno di monitorare la loro vita sessuale.

Il dispositivo potrà anche contribuire a rilevare malattie come la clamidia e la sifilide.

Il condom registra la durata del rapporto sessuale, le calorie bruciate, il numero e la velocità delle spinte, le misure della circonferenza e le diverse posizioni utilizzate per settimana, mese o anno.

L’azienda produttrice, che ha sede a Nottingham, ha detto che tutte le informazioni saranno anonime, ma gli utenti potranno condividere i loro dati con gli amici, se lo desiderano.

In un modo simile ad altri dispositivi di monitoraggio della salute, il dispositivo userà una nano-chip e la tecnologia bluetooth per trasmettere i dati a una applicazione smartphone.

L’i.Con non è un preservativo reale. Si tratta di un anello, che le persone possono utilizzare più volte, da sistemare sopra un preservativo, alla base di esso.

Il dispositivo è confortevole, resistente all’acqua, leggero, discreto ed è abbinabile a qualsiasi preservativo che si desidera utilizzare.

L’anello, che viene fornito con una garanzia di un anno, si indossa alla base del preservativo, è regolabile nelle dimensioni e può essere utilizzato a lungo.

Oltre 90.000 persone hanno già pre-ordinato il prodotto che verrà rilasciato entro la fine dell’anno al prezzo di 59.99 sterline.

Gli inventori hanno detto il kit sarà disponibile nel 2017, esclusivamente in Gran Bretagna.