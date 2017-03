Hotel: Italia ottava nella Top 10 delle destinazioni

Posted by IN DIES

Secondo Hotel Pricing Report 2017, lo studio che svela i trend degli alloggi in tutto il mondo sulla base dei dati relativi alle prenotazioni di hotel effettuate tramite TripAdvisor, l’Italia è tra i paesi a maggior crescita di prenotazioni anno su anno.

Il report, creato per aiutare i viaggiatori a scoprire le destinazioni che offrono il maggior risparmio sul costo degli hotel rispetto allo scorso anno, svela che gli italiani che prenoteranno un hotel nei Caraibi potranno trovare tariffe più vantaggiose rispetto a un anno fa.

“Il costo del soggiorno può essere uno dei fattori che influenza la scelta della destinazione dei viaggiatori” ha commentatoValentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Crediamo che questo report possa fornire informazioni importanti ai viaggiatori che stanno pianificando le loro vacanze. Grazie a questi dati, infatti, è possibile determinare non solo quali sono le destinazioni più convenienti ma anche il periodo migliore per visitare alcuni dei Paesi che stanno registrando la maggior crescita di prenotazioni di hotel su TripAdvisor”.

In base ai dati dello studio, i viaggiatori di TripAdvisor sono particolarmente interessati a prenotare viaggi negli Stati Uniti, in Spagna e nei Caraibi, mentre l’Italia si posiziona ottava nella classifica delle destinazioni con la maggior crescita di prenotazioni anno su anno, perdendo due posizioni rispetto allo scorso anno.

Top 10 dei Paesi con la maggior crescita di prenotazioni anno su anno

Paese Confronto posizioni in classifica 2016/20171 Confronto prezzi 2016/20172 USA – -2 % Spagna +1 9 % Caraibi +1 -8 % Brasile -2 8 % Messico +3 13 % Regno Unito +3 -8 % Giappone -2 4 % Italia -2 1 % Thailandia -2 1 % India – -6 %

Dove conviene andare e quando conviene partire

I viaggiatori italiani che non hanno ancora deciso quale sarà la loro destinazione per le vacanze del 2017 possono prendere in considerazione le tariffe e il tasso di cambio dell’Euro per fare la loro scelta. Attualmente i luoghi migliori in cui investire il proprio budget di viaggio sono Caraibi, Regno Unito, India e Stati Uniti. In questi quattro Paesi, infatti, le tariffe degli hotel sono calate rispetto allo scorso anno:

I viaggiatori che vorrebbero visitare i Caraibi e il Regno Unito dovrebbero prendere in considerazione queste destinazioni nel 2017, considerando che le tariffe degli hotel per chi prenota in Euro sono scese dell’8% rispetto al 2016

Segue a breve distanza l’India con un calo del 6%

Gli Stati Uniti, oltre a essere la prima destinazione per la crescita di prenotazioni anno su anno, offrono tariffe più vantaggiose rispetto al 2016 (-2%)

Le tariffe in altre destinazioni come l’Italia e la Thailandia sono cresciute solo di poco (1%) e il confronto anno su anno è quindi ancora competitivo

Tariffe medie degli hotel per mese nelle destinazioni con la maggior crescita di prenotazioni anno su anno3

Paese Tariffa media degli hotel per mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Stati Uniti 227 € 233 € 240€ 233 € 229 € 223 € 227 € 223 € 235 € 247 € 232 € 283 € Spagna 106 € 114 € 122€ 116 € 120 € 133 € 160 € 178 € 141 € 124 € 117 € 134 € Caraibi 349 € 334 € 287€ 291 € 259 € 264 € 238 € 261 € 225 € 234 € 252 € 354 € Brasile 153 € 150 € 138€ 133 € 127 € 123 € 136 € 166 € 143 € 139 € 136 € 187 € Regno Unito 140 € 154 € 158€ 168 € 177 € 187 € 175 € 172 € 176 € 169 € 161 € 169 € Messico 314 € 317 € 314€ 284 € 266 € 269 € 277 € 262 € 235 € 243 € 253 € 364 € Giappone 166 € 176 € 186€ 186 € 163 € 162 € 175 € 182 € 167 € 194 € 193 € 200 € Italia 137 € 141 € 144€ 153 € 168 € 165 € 184 € 215 € 170 € 157 € 128 € 160 € Thailandia 145 € 145 € 131€ 116 € 106 € 105 € 113 € 125 € 105 € 105 € 124 € 173 € India 128 € 129 € 130€ 127 € 118 € 114 € 108 € 113 € 107 € 134 € 132 € 148 €

Note

1La classifica delle 10 destinazioni con la maggior crescita di prenotazioni è basata sulla comparazione dei dati di Prenotazione Rapida di TripAdvisor e dei meta-click per prenotazioni con check-in nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2016 confrontate con lo stesso periodo del 2017.

2La variazione della tariffa media degli hotel a notte nella classifica delle 10 destinazioni con la maggior crescita di prenotazioni è basata sulla comparazione delle tariffe di TripAdvisor per prenotazioni con check-in nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2017 confrontate con lo stesso periodo del 2016. Le tariffe sono basate su ricerche effettuate in Euro e sul tasso di conversione relativo al periodo di visita del sito.

3La tariffa media degli hotel prenotabili su TripAdvisor per mese nella Top 10 delle destinazioni con la maggior crescita di prenotazioni anno su anno è basata sui dati di TripAdvisor per prenotazioni con check-in nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le tariffe sono state raccolte dai partner di prenotazione. Le tariffe a notte sono basate su ricerche effettuate in Euro e sul tasso di conversione relativo al periodo di visita del sito.