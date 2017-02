Posted by IN DIES

Filed under Intrattenimento

A Cà Vendramin Calergi, prestigioso palazzo affacciato sul Canal Grande, sede del Casinò di Venezia

Si conclude oggi, martedì grasso 28 febbraio 2017, a Cà Vendramin Calergi, prestigioso palazzo affacciato sul Canal Grande , sede del Casinò di Venezia, la “Galleria delle Meraviglie”, il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia. Ultimo appuntamento per vivere il Carnevale nelle sue sfumature più glamour e mondane. Un evento che ha entusiasmato pubblico e jet set internazionale. Tra le presenze di questo weekend due splendide top model che hanno caratterizzato la kermesse lagunare: Melissa Satta, che si è lanciata domenica scorsa dal Campanile di San Marco, interpretando il Volo dell’Aquila ed Eva Riccobono, Presidente di giuria del concorso della Maschera più Bella. Entrambe sedotte da uno spettacolo, a cura degli artisti di Huma Show Entertainment, capace di proiettare ogni ospite in una dimensione quasi onirica. Un percorso visionario tra allegria e ironia, affollato di maschere, contorsionisti, trampolieri, artisti surreali, con anfitrione il Principe Maurice. Al termine della cena, preparata dagli chef del Ristorante Wagner, dopo la mezzanotte, gli spettacoli del salone cedono il passo alla musica dal vivo e ad un lungo dj-set affidato alla giovane e talentuosa disc jockey internazionale Oyadi, e per chi ha voglia di provare il brivido del gioco, sfidando la fortuna, basta accedere al Salotto dei giochi classici tra roulette, poker e black jack.

Il tutto immersi nell’atmosfera unica di quella che fu la residenza lagunare musicista Richard Wagner, che proprio guardando da quelle finestre verso il Canal Grande compose il “Parsifal”. Finestre che hanno inoltre guadagnato un fascino nuovo, grazie alla spettacolare videoproiezione realizzata dai camerAnebbia che illumina a festa gli spazi della casa da gioco.

È possibile acquistare i biglietti online, sul sito www.carnevale.venezia.it, dove sono anche disponibili tutte le informazioni utili per partecipare al Dinner Show, ma anche tramite il call center Hellovenezia (+39 041 2424)