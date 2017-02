Lo stress fa ingrassare

Posted by IN DIES

Se non si tengono sotto controllo i livelli di stress, può essere più difficile rimanere magri, dice uno studio pubblicato su Obesity.

Secondo questo studio, i cronici elevati livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, possono aumentare il rischio di essere in sovrappeso o obesi.

Per giungere alle loro conclusioni i ricercatori hanno seguito circa 2.500 uomini e donne di 54 anni per quattro anni, periodicamente prendendo campioni dei loro capelli per analizzare i livelli di cortisolo contenuti.

Anche precedenti studi avevano collegato i livelli alti del cortisolo all’aumento di peso, ma i campioni erano stati prelevati su sangue, saliva e urina, che sono meno affidabili dei capelli perché possono cambiare giorno per giorno.

Gli autori di studio hanno anche registrato peso, indice di massa corporea e circonferenza della vita dei partecipanti.

E’ emersa una chiara associazione fra i livelli di cortisolo elevati e un girovita più grande, un peso più alto e un più alto indice di massa corporea.

Da notare che l’eccesso di grasso intorno all’addome è un fattore di rischio per le malattie cardiache, il diabete e la morte prematura, ha detto l’autore dello studio Sarah Jackson, un’epidemiologia dell’University College di Londra.

Mentre genetica, dieta e stile di vita possono avere un impatto sul peso, se si desidera avere un corpo sottile o semplicemente si vuole ridurre il rischio di alcune gravi malattie, è bene regolare i livelli di stress.