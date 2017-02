Weekend a Vilnius per la fiera di San Casimiro

Questa coloratissima festa, che viene celebrata anche in altre località della Lituania, è la migliore occasione per acquistare i prodotti di artigiani lituani e di paesi limitrofi, realizzati durante le lunghe serate invernali. Nelle bancarelle allestite tra la maestosa Piazza della Cattedrale e viale Gediminas, si possono trovare svariati articoli tra cui sculture, utensili per la casa, giochi, strumenti musicali intagliati, vasi, ciotole, brocche, tazze, articoli in vimini, pizzi, ricami e tessuti in lino e gioielli di ambra. Una gioia per gli occhi sono i chioschi di fiori dove ammirare le tradizionali Palme Pasquali, i verba, decorate con erbe, fiori, spighe e muschio.

Nei tre giorni di celebrazioni non mancano poi musica e danze tradizionali, workshop di artigianato per grandi e piccoli, giochi e competizioni. A chiusura dell’evento, unaprocessione teatrale per le strade della città, dove sfilano artigiani e importanti rappresentanti della scena artistica nazionale.

Il folklore del festival si respira in tutte le sue sfaccettature: i profumi delle specialità gastronomicheattraggono centinaia di migliaia di visitatori che non vedono l’ora di provare le ricette più tradizionali del paese. Il più richiesto è il Cuore di Casimiro (muginukas) il biscotto al miele simbolo della fiera, a forma di cuore e decorato con glassa colorata, che per tradizione viene portato ai propri cari. Per deliziare il palato non mancano poi bagel, croissant, pancake, la šakotis (tipico dolce lituano a forma di albero), l’immancabile birra artigianale e il kvass, una bevanda realizzata con il pane nero di segale.

Per maggiori informazioni sulla Fiera di San Casimiro visitare: http://www.vilnius-events.lt/en/event/kaziukas-fair-2/