Ecco le canzoni del 60° Zecchino d’Oro

Posted by IN DIES

Sono stati scelti, tra i 489 pervenuti in Antoniano, i 12 brani che gareggeranno al 60° Zecchino d’Oro.

Questi i titoli e gli autori:

BUMBA E LA ZUMBA (Alberto Zeppieri – Roberto Satti in arte Bobby Solo)

CANZONE SCANZONATA (Herbert Bussini – Carmine Spera – Flavio Careddu – Valerio Baggio)

GUALTIERO DEI MESTIERI (Francesco Di Gesù in arte Frankie hi-nrg mc)

IL PESCECANE (SOLO UN CIAO) (Mario Gardini – Marco Iardella)

L’ANISELLO NUNÙ (Carmine Spera)

LA BALLATA DEI CALZINI SPAIATI (Luca Tozzi)

MEDITERRANEAMENTE (Giuliano Ciabatta)

NINNA NANNA DI SUA MAESTÀ (Michele Erba)

RADIO GIUNGLA (Gianfranco Fasano – Gianfranco Grottoli – Andrea Vaschetti)

SÌ, DAVVERO MI PIACE! (Lodovico Saccol)

UN NUOVO GIORNO (Mario Gardini – Giuseppe De Rosa)

UNA PAROLA MAGICA (Stefano Rigamonti)

All’insegna dell’hashtag #èlamusicachevince, i 16 giurati che hanno selezionato le 12 canzoni hanno lavorato con grande impegno e motivazione. A presiedere la commissione, il Direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli: “È stata la prima volta per me, ed è stato emozionante essere parte di questo momento così importante per lo Zecchino d’Oro. Sono stati giorni molto intensi e voglio ringraziare tutti i giurati che hanno partecipato ai lavori, cercando insieme a noi la qualità delle canzoni scelte per il 60° Zecchino d’Oro. Questo è un anno speciale, che sarà ricco di sorprese e novità. Si tratta di una storia che è arrivata fino a qui, e quello che ci è stato consegnato è la possibilità di permettere a questa realtà che fa parte della storia degli italiani di continuare a raccontare il mondo dei bambini”.

Sulle motivazioni che hanno portato alla selezione di questi brani è molto chiaro Fabrizio Palaferri, Responsabile Produzione Antoniano: “È un momento davvero importante quello della scelta delle canzoni perché per noi non si tratta solo di canzoni. I brani rappresentano un anno di lavoro e di studio, perché diventano cartoni animati, sono parte di un’unica compilation, viaggiano su YouTube, ci portano a conoscere le famiglie con la selezione dei solisti. E abbiamo lavorato alla scelta dei brani pensando anche a chi ascolterà, a chi guarderà e a chi vorremo raccontare chi siamo”.

Di seguito i nomi dei giurati che hanno composto la commissione:

Beppe Vessicchio (Direttore d’Orchestra, Musicista, Compositore)

Arianna Salomoni (Produttore Esecutivo Rai Uno)

Sonia Farnesi (RAI Fiction)

Annalisa Liberi (RAI Yoyo)

Fernanda Pirani (Capo Servizio Tv Sorrisi e Canzoni)

Silvia Gianatti (Giornalista Topolino)

Sara De Carli (Giornalista Vita)

Federico Fiecconi (Ceo e Direttore Artistico di Graffiti Media Factory)

Stefano Patara (Sony Music Entertainment Italia)

Annarosa Colonna (Direttore Sanitario del Centro Terapeutico “Antoniano Insieme”)

Fabrizio Palaferri (Responsabile Produzione Antoniano)

Angela Senatore (Autrice Antoniano)

Antonella Tosti (Edizioni Musicali Antoniano)

Sabrina Simoni (Direttrice Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano)

Alex Volpi (Producer Engineer Antoniano)

Sofia Pesci (Antoniano onlus).