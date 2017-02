‘Essenze di stile’, aspettando la Giornata Nazionale della Fragranza

Posted by IN DIES

l’Accademia del Profumo ha indetto la prima Giornata Nazionale della fragranza per il 21 marzo , giorno di inizio della primavera. In tema, un libro: “ Essenze di stile ”, dedicato alla storia del costume femminile , raccontata attraverso l’ evoluzione del gusto e dello stile in materia di fragranze , essenze ed eau de toilette, che rappresentano un regalo perfetto per tutte le donne che amano i profumi.

Da Coco Chanel a Madonna:

un libro sullo strumento principe della seduzione femminile

e l’evoluzione del gusto in materia di fragranze

Perché l’Accademia del Profumo ha sentito la necessità di indire una Giornata Nazionale della Fragranza ? Quanto è importante il profumo e la ritualità che spesso ne scaturisce nella vita quotidiana delle persone? Quanto pesa il nostro umore sulla scelta della fragranza che ci caratterizza e quanto al contrario una boccetta di profumo può cambiare la percezione che abbiamo di noi stessi nell’ambiente circostante?

Questo strumento principe di seduzione si è enormemente evoluto nel corso del tempo, è cambiato in funzione di stili, costumi e mentalità nei secoli.

“Essenze di stile”, il libro di Nicoletta Polla-Mattiot edito da 24 ORE Cultura e dedicato alla storia del costume femminile, racconta attraverso l’evoluzione del gusto e dello stile in materia di fragranze, essenze ed eau de toilette, la storia del profumo ma anche la storia attraverso il profumo, perché grazie a esso spesso si capisce il senso di un’epoca.

Un libro-oggetto da collezione per celebrare la donna e il suo profumo, dagli anni Venti agli anni Ottanta, attraversando un secolo di cambiamenti dell’identità femminile: dall’era del charleston, percorsa dall’intensità dolce del patchouli e del sandalo, sino alle essenze aggressive, persistenti, opulente degli anni del rampantismo sociale.

Un excursus nell’evoluzione femminile attraverso la trasformazione del gusto e l’esercizio della seduzione.

“Essenze di stile” di Nicoletta Polla-Mattiot, edito da 24 ORE Cultura, è disponibile in libreria a € 25,00.