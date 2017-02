Calamità e ricostruzione: una petizione per l’accessibilità

Posted by IN DIES

Filed under Italia

Si può firmare on-line la petizione “CALAMITÀ E RICOSTRUZIONE PUBBLICA: L’accessibilità è considerata?” lanciata dalla onlus Diritti Diretti (www.dirittidiretti.it ) di Chieti (Abruzzo) che, dal 2008, progetta, insegna e comunica il turismo accessibile senza alcun finanziamento pubblico.

L’accento è posto sul fatto che i contributi pubblici devono anche garantire l’accessibilità universale sugli interventi e, di conseguenza, il diritto alla fruibilità delle informazioni e dei servizi da parte di tutti i cittadini e turisti.

Dopo una calamità, i fondi pubblici per ricostruire un territorio sono stanziati al fine di finanziare un ritorno alla quotidianità per migliaia di cittadini, oltre che per il conseguente rilancio sociale, economico e turistico della zona.

«È quindi proprio sulla ricostruzione pubblica – afferma Simona Petaccia, giornalista e presidente Diritti Diretti – che si gioca il futuro di un territorio, perché pubblici sono parecchi uffici e molti sedi istituzionali, culturali e scolastiche».

«Diritti Diretti – continua Petaccia – chiede di firmare se si vuole che, una volta ricevuti i fondi pubblici destinati al superamento dei danni causati da calamità, gli enti destinatari pongano la giusta considerazione su una fruizione agevole e sicura di uffici pubblici e di luoghi d’interesse artistico, storico e culturale».

«Crediamo, infatti, che la crescita socio-economica e il rischio di spopolamento dei territori colpiti dalle calamità siano sempre più connessi all’accoglienza per tutti, perché milioni di turisti con esigenze speciali vorrebbero visitare comodamente l’Italia e tutti i suoi abitanti vorrebbero viverla al meglio», conclude la presidente.

Per aderire, seguire il seguente link:

https://www.change.org/p/governo-italiano-calamit%C3%A0-e-ricostruzione-pubblica-l-accessibilit%C3%A0-%C3%A8-considerata?recruiter=684821336&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink