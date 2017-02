I capelli che cambiano colore a seconda del tempo

Posted by IN DIES

L’azienda britannica The Unssen ha realizzato una tintura per capelli che cambia colore spontaneamente. Chiamata FIRE, è stata sviluppato con tecnologia reattiva e si basa sull’alternanza di colori caldi e freddi, che variano a seconda della temperatura dell’ambiente.

La colorazione è in grado di produrre la magia, grazie alle molecole di carbonio che reagiscono a seconda delle fluttuazioni di calore. Sopra una certa temperatura, alcune molecole sono più labili rispetto ad altre. In questo caso, c’è un’alterazione nell’assorbimento della luce, che finisce per produrre il cambiamento del colore.

I toni possono andare dal rosso splendente fino al più morbido blu. Sostanzialmente il colore diventa rosso quando la persona si trova all’esterno e un po’ più scuro quando è all’interno.

Secondo la società, la tintura non danneggia le fibre del cuoio capelluto o i capelli. La formula neutralizza qualsiasi sostanza irritante attraverso un processo speciale.

Secondo Lauren Bowker, proprietario dell’azienda, il prodotto è sicuro e meno tossico rispetto alle tradizionale tinture

Prima dell’uscita sul mercato, tuttavia, il colore ha ancora bisogno di essere raffinato e di passare dei test che possano garantire la sicurezza del materiale quando viene applicato in massa.

I suoi principali progetti hanno utilizzato la chimica per creare formule e composizioni che cambiano il colore degli abiti e degli accessori, in conformità con le condizioni di calore e umidità.