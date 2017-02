Lavoro e risorse umane: i corsi Inaz 2017

Posted by IN DIES

L’offerta formativa di Inaz spazia su tutti gli argomenti caldi legati all’organizzazione del lavoro, all’amministrazione del personale e alla gestione delle risorse umane. Corsi in aula a Milano e Roma e possibilità di lezioni e percorsi formativi on demand per essere sempre aggiornati sulle novità normative. Possono essere finanziati attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua

Sono un appuntamento fisso per tutti gli specialisti del personale che vogliono dotarsi dei migliori strumenti per la loro attività ed essere sempre aggiornati sulle novità di legge: tornano i corsi Inaz su lavoro, fisco, previdenza e risorse umane, con un catalogo di 110 proposte per una preparazione professionale completa.

«Dagli addetti alle paghe e all’amministrazione del personale, fino ai direttori HR, dai consulenti del lavoro fino ai responsabili aziendali, tutti hanno l’esigenza pressante di rimanere sempre al passo con le novità normative, che si susseguono dopo le ultime riforme del lavoro e il Jobs Act» spiega Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, azienda con un’esperienza di oltre cinquant’anni nella formazione specialistica e diventata un punto di riferimento per tutto ciò che ruota attorno al mondo HR. «Per il 2017 –prosegue Gilli– abbiamo strutturato un’offerta formativa che parte dalle esigenze pratiche di chi lavora con il personale, offrendo sia dei corsi per costruire professionalità, come il corso base sulla busta paga, sia appuntamenti specifici, dedicati ai temi più caldi e alle ultimissime novità normative».

I corsi si svolgono in aula a Milano e Roma; ci sono anche possibilità di progettare percorsi ad hoc presso le sedi dei clienti o di fruire della formazione a distanza tramite video e supporti multimediali, integrando i servizi normativi e di informazione documentale del nostro Centro Studi Inaz.

I corsi Inaz 2017 toccano tutti i temi più importanti per chi lavora nel settore delle risorse umane: corsi base e avanzati sulla busta paga e tanti approfondimenti su argomenti specifici legati a fisco, lavoro e previdenza, con un occhio all’attualità. Appuntamenti specialistici sono dedicati a previdenza complementare, congedi parentali, welfare aziendale, budget del personale, costo del lavoro e cuneo fiscale, gestione degli ammortizzatori sociali.

Ampio spazio è dedicato alla trattazione dei casi pratici, perché una buona formazione deve essere sempre ancorata alla realtà operativa e dare risposte a problemi concreti.

Le sedi dei corsi Inaz si trovano a Milano (Centro Convegni Inaz, viale Monza 268) e Roma (sede Inaz via Cristoforo Colombo 112).

I corsi Inaz sono validi ai fine dell’acquisizione dei crediti formativi per i Consulenti del Lavoro e possono essere finanziati attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua.