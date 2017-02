I gemelli di George Clooney nasceranno a giugno

Posted by IN DIES

George Clooney e la sua moglie, Amal Clooney, sono n attesa di due gemelli, un maschio e una femmina. La notizia era rimbalzata all’inizio di questo mese e la madre dell’attore, Nina, e l’amico Matt Damon avevano confermato la cosa, mentre la coppia era rimasta in silenzio.

Adesso, George Clooney giunto in Francia lo scorso fine settimana per ricevere un premio, ha commentato il fatto di diventare padre per la prima volta.

“Siamo molto soddisfatti ed entusiasti. Sarà un’avventura, ha detto l’attore. Abbiamo accettato tutte le avventure della nostra vita con le braccia aperte”, ha commentato parlando con i giornalisti francesi.

Ha anche detto che i suoi amici lo hanno incoraggiato, dicendogli che sarebbe stato un buon padre, quando manifestava le sue perplessità osservando che i suoi coetanei hanno già i figli che vanno all’università.

L’attore, avrà 56 anni quando i suoi gemelli nasceranno e Clooney ha scherzato dicendo di sentirsi “un po rassicurato” sulla sua età, guardando i padri che hanno avuto i loro figli anche più tardi di lui, come Jean-Paul Belmondo, che ha avuto a 70 il suo quarto figlio, nel 2003.

George Clooney e Amal si sono sposati in Italia, a Venezia, nel 2014. I loro gemelli sono attesi per il prossimo giugno.