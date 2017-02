Collezione Donna FW ’17 People Of Shibuya

Le proporzioni sono architetture tessili, costruite su volumi e sagome che lasciano al tessuto e alle sue prerogative il compito di costruire la sensazione di insieme. Iconica, la fascia che copre la zip centrale, chiusa in diagonale con un bottone scuro. La doppia anima di una donna convive anche in ” Kaneiji ” : giacca tre quarti scissa fra il microbolero in lana super stretch e le morbide anse della piuma, in colori neutri che virano dal canna di fucile al grigio glacé.

Fino ad arrivare al duvet nella sua espressione di charme ” Hosokawa ” : superfici satinate e semi lucide enfatizzate da colori neutri ma saturi come il verde oliva e il marrone castagna, il blu baltico. L’anatomia del corpo è definita in modo gentile anche per ” Kanda ” in lana stretch con piumino nero: il verbo per la prossima stagione è ” stupire ” attraverso la perfezione di ogni singolo elemento.

People of Shibuya confermerà per la prossima stagione AI 2017 il proprio ruolo da protagonista, grazie alla solidità di un progetto imprenditoriale innovativo e unprodotto ad alto contenuto di design e ricerca.