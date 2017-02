Francesco Gabbani: 78,56 milioni di ascoltatori in radio per il vincitore di Sanremo 2017

Posted by IN DIES

Fra gli artisti sanremesi Francesco Gabbani in seconda posizione seguito da Fiorella Mannoia in terza

“Shape Of You” (Warner) di Ed Sheeran passa in testa alla classifica airplay dei singoli più ascoltati in radio della settimana, raggiungendo 83,17 milioni di ascoltatori e totalizzando 4.480 passaggi su 267 emittenti monitorate.

Con 78,56 milioni di ascoltatori, si aggiudica la seconda posizione il tormentone del momento “Occidentali’s Karma”(BMG) interpretato da Francesco Gabbani, vincitore del 67° Festival di Sanremo (4.289 passaggi su 274 emittenti), seguito da “Rockabye” (Warner) dei Clean Bandit feat. Anne Marie & Sean Paul (72,28 milioni di ascoltatori su 243 emittenti).

In quarta posizione “Che sia benedetta” (Sony) della favorita di Sanremo 2017 Fiorella Mannoia, che conquista 69,25 milioni di ascoltatori in sette giorni, registrando 3.575 passaggi su 259 emittenti.

Tra le più alte nuove entrate della settimana, “Cloud 9” (Universal) di Jamiroquai in posizione #23, seguito da“Chained To The Rhythm” (Universal) di Katy Perry feat. Skip Marley (#24) e da “Il diario degli errori” (Universal) diMichele Bravi (#27).

Tra le tre major Sony passa in vetta e registra il market share più alto (31,54%), seguita da Universal (28,85%),Warner (25,24%) e dalle indipendenti BMG (2,99%), Baraonda (2,65%) e Mescal (2,24%).

Radiomonitor è l’azienda britannica leader nel settore dei rilevamenti radiofonici e televisivi, che fornisce dati e classifiche airplay a tutte le major e all’industria musicale internazional, calcolate adottando lo stesso algoritmo in tutti i territori.