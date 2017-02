Biotestamento: Nasce la “Carta” con le 3 richieste dei medici al Parlamento

Posted by IN DIES

Associazione Coscioni: “Maggioranza opinione pubblica compatta sul sì alla libertà di scelta”

Tre punti “irrinunciabili” da includere nel testo del DDL sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat), o Biotestamento, all’esame della commissione Affari sociali della Camera. La richiesta è dei medici favorevoli al DDL che ieri in una conferenza stampa alla Camera promossa dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà scientifica – e che si batte per le libertà civili in ogni fase della vita del cittadino – hanno illustrato la loro posizione e annunciato che le richieste confluiranno in un documento che sarà diffuso nell’ambiente medico per una raccolta firme e poi inviato a tutti i parlamentari.

Le proposte, che confluiranno in una sorta di ‘Carta’, sono state presentate da Carlo Alberto Defanti, primario emerito dell’Ospedale Niguarda di Milano, membro della Consulta di Bioetica e medico di Eluana Englaro; Michele Gallucci, direttore della Scuola italiana di medicina e cure palliative; Mario Riccio, anestesista-rianimatore, medico di Piergiorgio Welby e Fabrizio Starace, presidente della Società di epidemiologia psichiatrica. Il primo punto che i medici chiedono sia esplicitato nel DDL è la “prevalenza del volere del malato”. Secondo principio fondamentale, hanno sottolineato, è che“il soggetto deve poter esprimere la sua volontà di rinunciare a qualunque misura terapeutica senza eccezione. Terza richiesta è che sia inclusa esplicitamente la possibilità di accedere alla sedazione palliativa profonda, cui è ricorso Dino Bettamin, malato di Sla deceduto nei giorni scorsi a Treviso. La sedazione profonda, hanno chiarito gli esperti, non è esplicitamente citata nella legge 38 sulle cure palliative ma è praticata e prevista dalle linee guida delle Società di cure palliative.

“Il secondo rinvio, dopo quello che aveva già portato dal 30 gennaio al 20 febbraio, non lascia presagire nulla di buono in quanto a capacità dei “favorevoli” al testamento biologico di resistere alla strategia ostruzionista di chi si oppone a una buona legge – ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà scientifica-. Eppure, il fatto stesso che i contrari puntino tutte le loro carte sui rinvii dovrebbe dare la misura di quanto poco essi stessi credano nella possibilità di convincere un’opinione pubblica ormai compatta nel chiedere buone regole che garantiscano libertà e responsabilità di scelta.”

Nello specifico:

CARTA DEI MEDICI PER IL TESTAMENTO BIOLOGICO