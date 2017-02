A Tokyo aspettando la fioritura dei ciliegi

Calendario ricco di eventi a Tokyo.

L’undicesima maratona di Tokyo il 26 febbraio con 26mila maratoneti.

In go-kart travestiti come il celebre Super Mario. Scoprire Il Ninja Trick House in Tokyo, dove in meno di mezz’ora si impara a lanciare il shuriken come un vero ninja.

La celebre bellezza dei fiori fra il festival delle camelie e la fioritura dei pruni.

MARATHON IN TOKYO – L’undicesima Maratona di Tokyo

Il 26 febbraio si tiene l’undicesima edizione dell’evento che attira atleti di livello mondiale, la Maratona di Tokyo. Quest’anno il percorso è rinnovato, con partenza davanti all’edificio del Governo Metropolitano di Tokyo e un percorso che scorrerà tra le tante tappe per Iidabashi, Nihombashi, Asakusa, Ginza per arrivare in fine alla Stazione di Tokyo. Le selezioni per partecipare si sono concluse ad agosto con più di 3 milioni di candidature, ma solo 26,370 sono i fortunati atleti che percorreranno il percorso, seimila maratoneti in più rispetto a quelli della scorsa edizione della Milano Marathon 2016.

Tokyo Marathon Foundation

http://www.marathon.tokyo/en/

UNIQUE EVENTS IN TOKYO – La corsa di Mario Kart, il treno-ostello e il covo ninja

Tokyo, si sa, è davvero unica nel suo genere. Nella grande metropoli orientale è possibile trovare davvero innumerevoli tipi di intrattenimento, dal più maestoso al più bizzarro.

Tutt’altro genere di corsa, quella che è possibile percorrere in go-kart travestiti come i personaggi del celebre videogiocoSuper Mario Kart con MariCAR, se in possesso di patente valida in Giappone. La corsa è un’attività che è possibile far durante tutto l’anno, noleggiando i veicoli per 12 ore e girando la città in libertà o, in alternativa, comprando un pacchetto tour guidato per visitare i più famosi punti di interesse della città, registrandoli magari con la GoPro Hero disponibile per il noleggio.

Per un’esperienza unica anche durante il pernottamento nella capitale del Giappone, a Tokyo si può dormire anche in treno! Utilizzato un tempo per collegare Tokyo con Hokkaido, il Train Hostel Hokutosei a Bakurocho, Nihombashi, è oggi un ostello per giovani e meno giovani ma, soprattutto, una location davvero unica dove pernottare.

In mezzo ai vicoli di Kabukicho, Shinjuku, si nasconde un covo ninja. Il Ninja Trick House in Tokyo è un locale singolare, molto amato sia dai giapponesi sia dai turisti stranieri, dove in poco meno di mezz’ora si può imparare a maneggiare armi e a lanciare shuriken come un vero ninja!

MariCar