Laura Pausini è la cantante italiana più seguita sui social

Raccoglie milioni di consensi grazie a post virali, tweet carismatici e foto curatissime. È Laura Pausini la cantante italiana più seguita sui social network con quasi 11 milioni di follower complessivi. Un’artista che ha cantato l’amore in tutte le sue sfumature e che è diventata icona della musica italiana nel mondo. Completano il podio degli ambasciatori dell’amore più social, Emma Marrone con 7,4 mln di seguaci e Fedez con 6,7 mln.

Laura Pausini è tra le cantanti italiane più famose al mondo, amata non solo in patria, ma anche all’estero, per le sue canzoni che hanno fanno innamorare intere generazioni. In carriera ha ricevuto ben 255 dischi di platino, 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 6 World Music Awards e molti altri premi e quest’anno è addirittura protagonista dei famosi bigliettini dei Baci Perugina che contengono le sue canzoni. Dopo avere riempito interi stadi ed aver scalato le classifiche di tutto il mondo grazie alle sue hit latine, scala anche quelle dei social network vincendo quello che potrebbe definirsi il “grammy” dei social, che richiama i famosissimi premi dedicati al settore della musica, per esaltare il valore dell’artista sulla rete. Infatti la Pausini domina la classifica generale dei cantanti italiani, ambasciatori d’amore più seguiti sui social network, con ben 10.706.429 milioni di follower tra Facebook (6.916.892 mln), Instagram (1.348.034 mln) e Twitter (2.441.503 mln).Una classifica che vede sul podio al secondo posto Emma Marrone con 7.499.367 mln,e al terzo posto, con uno scarto di circa 700 mila follower, il rapper Fedez che totalizza 6.766.702 milioni di fedeli seguaci.

E’ quanto emerge da uno studio condotto da Found!, story engagement factory che si occupa di digital engagement, attraversol’Osservatorio Social Cam, che ha monitorato i principali social network, Facebook, Twitter e Instagram, per eleggere il vincitore del “Grammy dei social” a San Valentino, ovveroil cantante italiano, ambasciatore d’amore, più seguito sulla rete.

“Da sempre la musica è parte integrante della vita delle persone e, nel succedersi delle epoche, i cantanti sono stati eretti a idoli e punti di riferimento. Con l’avvento dei social network il fenomeno è ancora più evidente. In particolare i giovani sono connessi con un filo diretto ai loro idoli – afferma Saro Trovato, fondatore di Found! –. I social hanno permesso, da un lato, ai cantanti o star in generale, di esprimersi nella loro quotidianità in maniera intima e spontanea, dall’altro ai giovani, di interagire in maniera diretta con loro. Lo studio vuole stilare una classifica dei cantanti più forti sui social, in grado di sfruttare maggiormente la loro popolarità in rete influenzando orde di seguaci. Questo diventa fondamentale nella misura in cui aziende e brand si affidano ai social network per comunicare ai loro consumatori, attraverso personaggi che hanno costruito community imponenti”.

Laura Pausini ha saputo conquistare i propri fan grazie ai testi delle sue canzoni ricchi di passione. Una sentimento riversato anche sui social network, che le hanno permesso di conquistare la palma di cantante italiana più seguita sul web. Regina dei social e regina di cuori: il 2017 la vede infatti protagonista a San Valentino insieme a Baci Perugina. Alcune frasi dei suoi brani più belli sono incise nei cartigli presenti all’interno dei Baci, come già successo in passato per Fedez, terzo nella top 5 dei cantanti italiani più social e Tiziano Ferro, altro ambasciatore dell’amore che conta circa 4 milioni di seguaci sui social. Al secondo posto Emma Marrone,figura carismatica e diretta, molto attiva in rete che quotidianamente condivide aggiornamenti personali e rivelazioni legate alla sua vita sia professionale che privata. Nelle hit di Emma, l’amore è il fil rouge delle sue canzoni, da quello più tormentato a un amore che finisce nonostante la passione continui ad esistere, un esempio è “L’amore non mi basta”, all’amore ritrovato e libero racchiuso nella canzone “Amami”. Al terzo gradino del podio lo conquista Fedez, il rapper italiano più chiacchierato degli ultimi anni. La sua musica continua a essere protagonista assoluta e i suoi successi lo confermano: l’album “Comunisti col Rolex” scritto insieme a J-Ax è diventato disco di platino in sole 2 settimane. Fedez, unico nel suo stile, racconta l’amore da un’altra prospettiva, parlando il linguaggio dei giovani. “Magnifico” è la canzone d’amore che più di tutte lo ha reso famoso.

Ai piedi del podio si posiziona Jovanotti con 6.752834 mln di follower totali, un personaggio apprezzato per i suoi testi, i suoni, la vena eclettica e l’anarchia che molto spesso trasmette anche tramite i suoi profili digitali. Questo gli ha permesso di scalare la classifica e posizionarsi al quarto posto. E in tema d’amore è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati, le sue canzoni d’amore sono diventate subito hit: da “Serenata rap” a “Chissà se stai dormendo”, da “Ti sposerò” a “Baciami ancora”, da “Stella Cometa” a “Ti porto via con me”, i testi sono vere e proprie poesie d’amore. Chiude la top 5 Eros Ramazzotti con 6.067.901 mln di follower totali. Uno dei cantautori romantici per eccellenza, la community legata ad Eros segue freneticamente i tour internazionali e tutte le novità che riguardano il loro idolo. I suoi post infatti ricevono migliaia di like e tantissime condivisioni, che gli permettono ogni giorno di crescere anche sui social network.

ECCO INFINE LA TOP 5 DEI CANTANTI ITALIANI PIÙ SOCIAL, CON I DATI SCORPORATI TRA FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM:

CANTANTE FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM TOTALE Laura Pausini 6.916.892 2.441.503 1.348.034 10.706.429 Emma Marrone 3.245.529 2.046.385 2.207.453 7.499.367 Fedez 2.140.538 1.481.950 3.144.214 6.766.702 Jovanotti 2.444.875 3.585.724 721.235 6.751.834 Eros Ramazzotti 4.547.758 660.930 870.442 6.079.130

*classifica aggiornata al 13/02/2017