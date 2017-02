10 YEARS OLD: il racconto del mondo nelle collezioni di Fondazione Cassa di risparmio di Modena

Un percorso diopere, tra video e fotografie, diartisti contemporanei provenienti dapaesi in tutto il mondo:, in programma al Foro Boario di Modenain occasione del primo decennale di, sarà una mostra di proporzioni eccezionali, mirata a colpire visivamente il visitatore e a coinvolgerlo in un’avvincente narrazione per immagini. Un racconto complesso, che, da un lato, intende ripercorrere quelle che sono state le tappe principali della creazione di una grande collezione d’arte contemporanea a Modena, dal 2007 ad oggi, e, dall’altro, offre un mirabile spaccato sulla nostra storia e su temi di stretta attualità. Le immagini in mostra, infatti, richiamano le emergenze sociali, politiche e ambientali che caratterizzano diverse aree del mondo, così come i grandi cambiamenti in corso a livello globale.

Il percorso, a cura del direttore Filippo Maggia e di Chiara Dall’Olio, punterà non solo sulla quantità, ma soprattutto sulla qualità delle opere esposte, tratte dalla collezione Fondazione Cassa di risparmio di Modena: un patrimonio di oltre 1200 fotografie e video che Fondazione Fotografia, in qualità di società strumentale dell’ente di origine bancaria, ha il compito di gestire. Le ampie sale a volta del Foro Boario, che in alcuni punti raggiungono i 6 metri di altezza, consentiranno di valorizzare ogni singolo pezzo in mostra, ponendolo in dialogo con le opere circostanti.