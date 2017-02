E’ in arrivo Womsh, una collezione di sneakers dal design raffinato ed incisivo pensate per affrontare il mondo in modo intelligente e consapevole.

Queste calzature sono il frutto di un lavoro artigianale che unisce qualità, competenza e creatività tutte Made in Italy per un consumatore moderno e smart, attento all’estetica e sostenitore dell’etica.